https://sputnikarabic.ae/20231012/الخارجية-الروسية-تبحث-تصعيد-النزاع-الإسرائيلي-الفلسطيني-مع-السفير-السعودي-بموسكو-1081959236.html
الخارجية الروسية تبحث تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع السفير السعودي بموسكو
الخارجية الروسية تبحث تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع السفير السعودي بموسكو
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، يوم الخمس، تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وكذلك الوضع في... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T22:17+0000
2023-10-12T22:17+0000
2023-10-12T22:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
السعودية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية"، أن "بوغدانوف استقبل السفير بطلب منه، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية لأجندة الشرق الأوسط مع التركيز على التصعيد الحاد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الوضع في اليمن وسوريا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة و"فق القانون".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وعقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية، أمس الأربعاء، انتهى ببيان ختامي دعا إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائية عل قطاع غزة.واتفق وزراء الخارجية العرب على "العمل مع المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لحماية أمن المنطقة من خطر توسع دوامات العنف التي يدفع ثمنها الجميع".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا أمس الأربعاء تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط إلى 1537 قتيلا و 6612 مصابا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 32 فلسطيني وإصابة 600 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3192 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/الخارجية-الروسية-الغارات-الإسرائيلية-على-الأراضي-السورية-هي-انتهاك-لسيادة-الجمهورية--1081955110.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, السعودية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, السعودية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الخارجية الروسية تبحث تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع السفير السعودي بموسكو
22:17 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 22:19 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، يوم الخمس، تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وكذلك الوضع في اليمن وسوريا مع السفير السعودي بموسكو عبد الرحمن الأحمد.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية"، أن "بوغدانوف استقبل السفير بطلب منه، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية لأجندة الشرق الأوسط مع التركيز على التصعيد الحاد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
، وكذلك الوضع في اليمن وسوريا".
ويشار إلى أنهما ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة و"فق القانون".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
وعقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية، أمس الأربعاء، انتهى ببيان ختامي دعا إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائية عل قطاع غزة.
واتفق وزراء الخارجية العرب على "العمل مع المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لحماية أمن المنطقة من خطر توسع دوامات العنف التي يدفع ثمنها الجميع".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا أمس الأربعاء تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط إلى 1537 قتيلا و 6612 مصابا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 32 فلسطيني وإصابة 600 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3192 آخرين.