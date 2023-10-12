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الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي انتهاك جسيم لسيادة الجمهورية
https://sputnikarabic.ae/20231012/الخارجية-الروسية-الغارات-الإسرائيلية-على-الأراضي-السورية-هي-انتهاك-لسيادة-الجمهورية--1081955110.html
الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي انتهاك جسيم لسيادة الجمهورية
الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي انتهاك جسيم لسيادة الجمهورية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية والأعراف الأساسية للقانون... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T17:46+0000
2023-10-12T18:04+0000
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية في بيان: "بحسب المعلومات الواردة، شنت القوات الجوية الإسرائيلية، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، ضربات على أراضي الجمهورية العربية السورية. ونتيجة للهجوم، تضررت مدارج مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما أدى إلى تعليق عملياتهما". وأضافت أن تصرفات الجانب الإسرائيلي تشكل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية العربية السورية والأعراف الأساسية للقانون الدولي. وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أنه "في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ويجب عدم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف".وكان قد أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.وقال المصدر الأمني لمراسل "سبوتنيك": "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق"، مضيفًا أن "طائرات أخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية".وأضاف المصدر: "العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب".وأعلنت وزارة النقل السورية في بيان لها عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري حلب ودمشق، لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي، موضحة أن ذلك التحويل تم "على إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطارين وخروجهما عن الخدمة".وأضافت في بيانها: "باشرت كوادرنا في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرجات المطارين، وإزالة آثار العدوان تمهيدا لإصلاحهما وإعادتهما للخدمة".
https://sputnikarabic.ae/20231012/مصدر-أمني-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لصواريخ-إسرائيلية-استهدفت-مطار-دمشق-الدولي-1081933915.html
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روسيا

الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي انتهاك جسيم لسيادة الجمهورية

17:46 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 18:04 GMT 12.10.2023)
© Sputnik . Екатерина Чеснокова / الانتقال إلى بنك الصورمقر وزارة الخارجية الروسية
مقر وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية والأعراف الأساسية للقانون الدولي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "بحسب المعلومات الواردة، شنت القوات الجوية الإسرائيلية، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، ضربات على أراضي الجمهورية العربية السورية. ونتيجة للهجوم، تضررت مدارج مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما أدى إلى تعليق عملياتهما".
وأضافت أن تصرفات الجانب الإسرائيلي تشكل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية العربية السورية والأعراف الأساسية للقانون الدولي.
صواريخ الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وخروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
11:15 GMT
وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أنه "في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ويجب عدم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف".
وكان قد أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.
وقال المصدر الأمني لمراسل "سبوتنيك": "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق"، مضيفًا أن "طائرات أخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية".
وأضاف المصدر: "العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب".
وأعلنت وزارة النقل السورية في بيان لها عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري حلب ودمشق، لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي، موضحة أن ذلك التحويل تم "على إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطارين وخروجهما عن الخدمة".
وأضافت في بيانها: "باشرت كوادرنا في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرجات المطارين، وإزالة آثار العدوان تمهيدا لإصلاحهما وإعادتهما للخدمة".
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