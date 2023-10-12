https://sputnikarabic.ae/20231012/السيسي-أدعو-الفلسطينيين-والإسرائيليين-للعودة-فورا-للمفاوضات-ومصر-مستعدة-للوساطة-1081957112.html

السيسي: أدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة فورا للمفاوضات ومصر مستعدة للوساطة... فيديو

السيسي: أدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة فورا للمفاوضات ومصر مستعدة للوساطة... فيديو

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة فورا إلى المسار التفاوضي، معربا عن استعداد مصر للوساطة بين الجانبين. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T18:31+0000

2023-10-12T18:31+0000

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وقال السيسي، في كلمة خلال حفل تخرج الكليات العسكرية: "أدعو جميع الأطراف إلى العودة فورا للمفاوضات وحقن دماء المدنيين".وأضاف: "مصر مستعدة للوساطة بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط".وتابع: "أدعو كافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم".وأردف: "مصر دائما وأبدا في مقدمة الدفاع عن الأمة العربية.. لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها يومًا".وأوضح أن "غزة هي قضية العرب أجمع ومهم لشعبها أن يظل صامدا ومتواجدا على أرضه".ونوه السيسي بأن "مصر ستبذل قصارى جهدها للتخفيف عن الفلسطينيين في غزة".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".

https://sputnikarabic.ae/20231012/نتنياهو-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-قوية-جدا-ضد-قطاع-غزة-1081954976.html

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