https://sputnikarabic.ae/20231012/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-حصيلة-القتلى-إلى-1537-ونحو-6612-جريحا-في-قطاع-غزة-1081959612.html
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1537 ونحو 6612 جريحا في قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1537 ونحو 6612 جريحا في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي عل قطاع غزة إلى 1537 قتيلا ونحو 6612 جريحاً. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T23:29+0000
2023-10-12T23:29+0000
2023-10-12T23:29+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وأضافت الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى ارتفع في الضفة الغربية إلى 35 وأكثر من 650 جريحاً، فيما وصل إلى المستشفيات نحو 210 جرحى.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الخارجية-المصري-حقوق-الفلسطيني-ليست-أقل-من-حقوق-أي-إنسان-آخر-1081959090.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1537 ونحو 6612 جريحا في قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي عل قطاع غزة إلى 1537 قتيلا ونحو 6612 جريحاً.
وأضافت الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى ارتفع في الضفة الغربية إلى 35
وأكثر من 650 جريحاً، فيما وصل إلى المستشفيات نحو 210 جرحى.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل
في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".