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وزير الخارجية المصري: حقوق الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر
وزير الخارجية المصري: حقوق الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أي إنسان آخر. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T21:54+0000
2023-10-12T21:54+0000
وزير الخارجية المصري
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري مع نظيره الليتواني، حيث أكد شكري أنه يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني على ذات القدر ودون ازدواجية.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231012/أمير-عبد-اللهيان-في-ظل-استمرار-العدوان-وجرائم-الحرب-على-غزة-فإن-فتح-جبهات-أخرى-احتمال-قائم-1081958774.html
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وزير الخارجية المصري, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وزير الخارجية المصري, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وزير الخارجية المصري: حقوق الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر

21:54 GMT 12.10.2023
© AFP 2023وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023
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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أي إنسان آخر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري مع نظيره الليتواني، حيث أكد شكري أنه يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني على ذات القدر ودون ازدواجية.
ولفت شكري إلى أنه لايزال مبدأ حل الدولتين الذي استقر عليه المجتمع الدولي غير محقق. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يواجه إخفاقه، ويقدر أن هذا الوضع غير ملائم ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يقال أنها ركائز لشركائنا الدوليين.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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21:21 GMT
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".
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