https://sputnikarabic.ae/20231012/روسيا-تكشف-عن-المهمة-الأساسية-لـأوبك-1081925571.html
روسيا تكشف عن المهمة الأساسية لـ"أوبك+"
روسيا تكشف عن المهمة الأساسية لـ"أوبك+"
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، عن المهمة الرئيسية لـ"أوبك+"، مؤكدا أن التنبؤ بسعر النفط مهمة غير سهلة، وأن السوق نفسه هو من يحدد... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T08:33+0000
2023-10-12T08:33+0000
2023-10-12T08:33+0000
اقتصاد
روسيا
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وجاءت تصريحات نوفاك لقناة "روسيا 24"، على هامش فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، حيث قال: "عادة لا نتحدث عن أرقام محددة، لأن هذه مهمة غير مرغوب بها (غير سهلة)".ونوّه نوفاك إلى وجود اهتمام كبير بالتعاون بين الشركات الروسية والسعودية، في مختلف القطاعات.شهدت العاصمة الروسية موسكو، أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا، كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمي، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.
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اقتصاد, روسيا
روسيا تكشف عن المهمة الأساسية لـ"أوبك+"
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، عن المهمة الرئيسية لـ"أوبك+"، مؤكدا أن التنبؤ بسعر النفط مهمة غير سهلة، وأن السوق نفسه هو من يحدد الأسعار.
وجاءت تصريحات نوفاك لقناة "روسيا 24"، على هامش فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، حيث قال: "عادة لا نتحدث عن أرقام محددة، لأن هذه مهمة غير مرغوب بها (غير سهلة)".
وتابع نوفاك، موضحا أن "هناك إدراكا بأن مهمتنا لا تتمثل في تحديد أرقام محددة، بل تحقيق التوازن وفهم كيفية تطور السوق على المدى الطويل".
ونوّه نوفاك إلى وجود اهتمام كبير بالتعاون بين الشركات الروسية والسعودية، في مختلف القطاعات.
وقال: "نرى اهتمامًا كبيرًا من جانب الشركات الروسية في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والنقل والإسكان والمرافق والصناعة، ومن جانب الشركات السعودية، لتطوير التعاون. هناك اختصاصات يمكن تطويرها وشغلها".
شهدت العاصمة الروسية موسكو، أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.
يعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في مدينة موسكو، في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".
ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا، كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمي، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط
، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.