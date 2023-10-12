https://sputnikarabic.ae/20231012/كيف-استطاع-محمد-الضيف-خداع-إسرائيل-قبل-طوفان-الأقصى-1081921612.html

كيف استطاع محمد الضيف خداع إسرائيل قبل "طوفان الأقصى"؟

كيف استطاع محمد الضيف خداع إسرائيل قبل "طوفان الأقصى"؟

أشار تقرير جديد عن التخطيط لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى أنه تم خداع إسرائيل... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T06:02+0000

2023-10-12T06:02+0000

2023-10-12T06:02+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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ويقول التقرير إن الإعداد للعملية جاء بقرار شارك فيه شخصان فقط، هما محمد الضيف، قائد هيئة أركان "كتائب القسام"، ويحيى السنوار، زعيم "حماس" في غزة، حسبما ذكر موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء.وبحسب التقرير، فإن العقل المدبر للعملية هو الضيف، الذي قال إنه بدأ التخطيط للعملية عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، في مايو/ أيار عام 2021، وما ارتبط بها من اعتداءات على المصلين.ولفت الموقع إلى أن الضيف تحدث في وقت سابق عن التحذيرات التي وجهتها "حماس" لإسرائيل مرارا، للتوقف عن "الجرائم" التي ترتكبها في حق الفلسطينيين والانتهاكات ضد الأسرى وسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية.خطة الخداعيقول التقرير إن الخطة التي أعدها الضيف كانت محاطة بقدر كبير جدا من السرية، وأنه لم يكن أحد يعرف أي تفاصيل عنها وأن "ما كانت تعرفه إيران هو أن هناك تخطيط لعملية كبيرة دون أي تفاصيل عنها".وقامت خطط الضيف على إيهام إسرائيل بأن "حماس" أصبحت منشغلة بالتنمية الاقتصادية في قطاع غزة، بعدة إجراءات أبرزها طلبها الأخير من تل أبيب بزيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين يعملون لدى إسرائيل.وبحسب الموقع، فقد كانت تلك الإجراءات بمثابة الغطاء الذي ساعد الضيف في مواصلة تدريب المقاتلين، الذي كان يجري علنا، في بعض الأحيان.ولفت الموقع إلى أن الضيف، من مواليد عام 1965، في خان يونس، واسمه الأصلي محمد المصري، ويرجع تاريخ انضمامه إلى "حماس" إلى عام 1987، خلال الانتفاضة الأولى.وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل