https://sputnikarabic.ae/20231009/حماس-تنفي-مزاعم-حصولها-على-مساعدة-من-إيران-في-التخطيط-لعمليتها-العسكرية--1081843359.html

"حماس" تنفي مزاعم حصولها على مساعدة من إيران في التخطيط لعمليتها العسكرية

"حماس" تنفي مزاعم حصولها على مساعدة من إيران في التخطيط لعمليتها العسكرية

فنّد القيادي بحركة "حماس" الفلسطينية، علي بركة، المزاعم المتعلقة بتقديم إيران مساعدة للحركة في التخطيط للهجوم واسع النطاق الذي شنته "حماس" على إسرائيل. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T21:40+0000

2023-10-09T21:40+0000

2023-10-09T21:40+0000

حركة حماس

إسرائيل

هجمات إسرائيلية

إيران

العالم العربي

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موسكو - سبوتنيك. ونفى بركة في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية التقارير التي تفيد بأن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم، أو أعطوا الضوء الأخضر لشن الهجوم خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في بيروت.وأضاف بركة أنه "لم يكن هناك سوى عدد قليل من قادة حماس على علم بساعة الصفر"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي عضو من القيادة المركزية أو المكتب السياسي للحركة في العاصمة اللبنانية الأسبوع الماضي.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231009/بايدن-11-مواطنا-أمريكيا-على-الأقل-من-بين-القتلى-في-إسرائيل-1081842980.html

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حركة حماس, إسرائيل, هجمات إسرائيلية, إيران, العالم العربي