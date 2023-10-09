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https://sputnikarabic.ae/20231009/حماس-تنفي-مزاعم-حصولها-على-مساعدة-من-إيران-في-التخطيط-لعمليتها-العسكرية--1081843359.html
"حماس" تنفي مزاعم حصولها على مساعدة من إيران في التخطيط لعمليتها العسكرية
"حماس" تنفي مزاعم حصولها على مساعدة من إيران في التخطيط لعمليتها العسكرية
فنّد القيادي بحركة "حماس" الفلسطينية، علي بركة، المزاعم المتعلقة بتقديم إيران مساعدة للحركة في التخطيط للهجوم واسع النطاق الذي شنته "حماس" على إسرائيل. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T21:40+0000
2023-10-09T21:40+0000
حركة حماس
إسرائيل
هجمات إسرائيلية
إيران
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. ونفى بركة في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية التقارير التي تفيد بأن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم، أو أعطوا الضوء الأخضر لشن الهجوم خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في بيروت.وأضاف بركة أنه "لم يكن هناك سوى عدد قليل من قادة حماس على علم بساعة الصفر"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي عضو من القيادة المركزية أو المكتب السياسي للحركة في العاصمة اللبنانية الأسبوع الماضي.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/بايدن-11-مواطنا-أمريكيا-على-الأقل-من-بين-القتلى-في-إسرائيل-1081842980.html
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حركة حماس, إسرائيل, هجمات إسرائيلية, إيران, العالم العربي
حركة حماس, إسرائيل, هجمات إسرائيلية, إيران, العالم العربي

"حماس" تنفي مزاعم حصولها على مساعدة من إيران في التخطيط لعمليتها العسكرية

21:40 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatقادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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فنّد القيادي بحركة "حماس" الفلسطينية، علي بركة، المزاعم المتعلقة بتقديم إيران مساعدة للحركة في التخطيط للهجوم واسع النطاق الذي شنته "حماس" على إسرائيل.
موسكو - سبوتنيك. ونفى بركة في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية التقارير التي تفيد بأن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم، أو أعطوا الضوء الأخضر لشن الهجوم خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في بيروت.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
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وأضاف بركة أنه "لم يكن هناك سوى عدد قليل من قادة حماس على علم بساعة الصفر"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي عضو من القيادة المركزية أو المكتب السياسي للحركة في العاصمة اللبنانية الأسبوع الماضي.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو20:27 GMT
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