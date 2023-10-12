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مراسل "سبوتنيك": طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود بعد تعذر هبوطها في سوريا جراء العدوان الإسرائيلي
https://sputnikarabic.ae/20231012/مراسل-سبوتنيك-طائرة-وزير-الخارجية-الإيراني-تعود-بعد-تعذر-هبوطها-نتيجة-الاعتداء-الإسرائيلي-1081936064.html
مراسل "سبوتنيك": طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود بعد تعذر هبوطها في سوريا جراء العدوان الإسرائيلي
مراسل "سبوتنيك": طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود بعد تعذر هبوطها في سوريا جراء العدوان الإسرائيلي
أفاد مراسل سبوتنيك في دمشق، اليوم الخميس، بأن الطائرة التي تقل وزير الخارجية الإيراني اضطرت إلى تغيير مسارها والعودة، بسبب عدم تمكنها من الهبوط في مطارات... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:39+0000
2023-10-12T12:08+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
غارات على مطار دمشق
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق: "طائرة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، كان مخططا لها أن تهبط في مطار دمشق الدولي قرابة الساعة الثانية من ظهر اليوم بتوقيت دمشق، إلا أن الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي في المدرج الرئيسي، حال دون ذلك".وشنت طائرات حربية إسرائيلية، ظهر اليوم، عدوانين متزامنين على مطار حلب الدولي، انطلاقا من المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، وعلى مطار دمشق الدولي من فوق الأراضي المحتلة.وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.قال المصدر الأمني لمراسل "سبوتنيك": "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق"، مضيفًا أن "طائرات أخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية".
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أخبار سوريا اليوم, إيران, غارات على مطار دمشق
أخبار سوريا اليوم, إيران, غارات على مطار دمشق

مراسل "سبوتنيك": طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود بعد تعذر هبوطها في سوريا جراء العدوان الإسرائيلي

11:39 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 12.10.2023)
© Fotolia / Emmanuel Wuytsطائرة إيرانية
طائرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Fotolia / Emmanuel Wuyts
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أفاد مراسل سبوتنيك في دمشق، اليوم الخميس، بأن الطائرة التي تقل وزير الخارجية الإيراني اضطرت إلى تغيير مسارها والعودة، بسبب عدم تمكنها من الهبوط في مطارات سوريا، بعد العدوان الإسرائيلي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق: "طائرة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، كان مخططا لها أن تهبط في مطار دمشق الدولي قرابة الساعة الثانية من ظهر اليوم بتوقيت دمشق، إلا أن الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي في المدرج الرئيسي، حال دون ذلك".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن في وقت سابق قوله: "سأبدأ جولة إقليمية انطلاقًا من العراق مرورًا بسورية ومن ثم لبنان لإجراء لقاءات تشاورية مع المسؤولين".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، ظهر اليوم، عدوانين متزامنين على مطار حلب الدولي، انطلاقا من المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، وعلى مطار دمشق الدولي من فوق الأراضي المحتلة.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
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وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.
قال المصدر الأمني لمراسل "سبوتنيك": "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق"، مضيفًا أن "طائرات أخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية".
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