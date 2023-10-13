https://sputnikarabic.ae/20231013/إعلام-القضاء-الإيراني-يحكم-على-رونالدو-بـ99-جلدة-فيديو-1081968409.html
إعلام: القضاء الإيراني يحكم على رونالدو "بـ99 جلدة"... فيديو
إعلام: القضاء الإيراني يحكم على رونالدو "بـ99 جلدة"... فيديو
ذكرت وسائل إعلام رياضية عن إصدار القضاء الإيراني حكما مفاجئا ضد اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بعد زيارته الأخيرة إلى طهران. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T10:46+0000
2023-10-13T10:46+0000
2023-10-13T10:46+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/17/1081314746_0:0:1099:619_1920x0_80_0_0_9e7b50c8030ea9e4fffbe37d7cfea6b5.jpg
وشارك رونالدو في مباراة مع فريق النصر بمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني، في إيران في سبتمبر/ أيلول الماضي، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث احتفت الجماهير الإيرانية "بصاروخ ماديرا".والتقى رونالدو أثناء تواجده في الفندق المستضيف لفريقه بالرسامة الإيرانية ذات الاحتياجات الخاصة، فاطمة حمامي، المعروفة بكونها أحد أشد المعجبين باللاعب، حيث أهداها قميصه موقعا منه، فيما بادلته حمامي بلوحتين تجسدانه.ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن قناة "شرق إمروز" الإيرانية، أن لقاء رونالدو بحمامي لم يمر مرور الكرام.وأردفت الصحيفة أن "عناق رونالدو للمرأة تعبيرا عن شكره لها، لم يعجب عددا من المحاميين الإيرانيين، لأنه وفقا للقانون الإيراني فإن لمس المرأة يعادل الزنا".ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في مسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس الثاني.ومن الوارد توجه رونالدو إلى إيران مجددا، في حال كان ضمن تشكيلة الفريق السعودي، ما قد يتسبب باعتقاله من قبل أجهزة الدولة لتنفيذ عقوبته.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/17/1081314746_78:0:1055:733_1920x0_80_0_0_f8d936a4e0ee2e7a0a1c56e66a2df774.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, إيران
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, إيران
إعلام: القضاء الإيراني يحكم على رونالدو "بـ99 جلدة"... فيديو
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام رياضية عن إصدار القضاء الإيراني حكما مفاجئا ضد اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بعد زيارته الأخيرة إلى طهران.
وشارك رونالدو في مباراة مع فريق النصر بمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني، في إيران في سبتمبر/ أيلول الماضي، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث احتفت الجماهير الإيرانية "بصاروخ ماديرا".
والتقى رونالدو أثناء تواجده في الفندق المستضيف لفريقه بالرسامة الإيرانية ذات الاحتياجات الخاصة، فاطمة حمامي، المعروفة بكونها أحد أشد المعجبين باللاعب، حيث أهداها قميصه موقعا منه، فيما بادلته حمامي بلوحتين تجسدانه.
ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو
" الكتالونية، عن قناة "شرق إمروز" الإيرانية، أن لقاء رونالدو بحمامي لم يمر مرور الكرام.
وذكرت الصحيفة أن عددا كبيرا من المحاميين الإيرانيين تقدموا بشكوى بسبب عناق رونالدو للرسامة.
وأردفت الصحيفة أن "عناق رونالدو للمرأة تعبيرا عن شكره لها، لم يعجب عددا من المحاميين الإيرانيين، لأنه وفقا للقانون الإيراني فإن لمس المرأة يعادل الزنا".
وأفادت الصحيفة أن النظام القضائي الإيراني كان رد فعله سريعا وحكم على رونالدو بـ 99 جلدة، والتي سيحصل عليها اللاعب البرتغالي في المرة المقبلة التي يسافر فيها إلى إيران، بحسب الشبكة.
ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في مسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس الثاني.
ومن الوارد توجه رونالدو
إلى إيران مجددا، في حال كان ضمن تشكيلة الفريق السعودي، ما قد يتسبب باعتقاله من قبل أجهزة الدولة لتنفيذ عقوبته.