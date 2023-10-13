https://sputnikarabic.ae/20231013/الأمم-المتحدة-تطالب-إسرائيل-بإلغاء-أمر-انتقال-الفلسطينيين-من-شمال-غزة-إلى-جنوبها--1081983321.html

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء أمر انتقال الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء أمر انتقال الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، بأن المنظمة دعت السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أمرها لسكان غزة بالانتقال من الشمال إلى... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T18:08+0000

2023-10-13T18:08+0000

2023-10-13T18:08+0000

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

منظمة الأمم المتحدة

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081927245_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_6232adbb623959fb014d4b74cd53f54a.jpg

الأمم المتحدة–سبوتنيك. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: "تدعو الأمم المتحدة (موظفو الأمم المتحدة) في فلسطين، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء إعلانها الذي يقضي بضرورة الانتقال الفوري، لوكالات الأمم المتحدة والفلسطينيين، إلى جنوب قطاع غزة دون أي ضمان لسلامتهم أو ضمان عودتهم".وطلبت إسرائيل من الأمم المتحدة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة. وأبلغ ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي، قادة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أن "جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة"، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.

https://sputnikarabic.ae/20231013/9-قتلى-وعشرات-الإصابات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية--1081980132.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن