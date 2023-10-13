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https://sputnikarabic.ae/20231013/الأمم-المتحدة-تطالب-إسرائيل-بإلغاء-أمر-انتقال-الفلسطينيين-من-شمال-غزة-إلى-جنوبها--1081983321.html
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء أمر انتقال الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء أمر انتقال الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، بأن المنظمة دعت السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أمرها لسكان غزة بالانتقال من الشمال إلى... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T18:08+0000
2023-10-13T18:08+0000
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الأمم المتحدة–سبوتنيك. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: "تدعو الأمم المتحدة (موظفو الأمم المتحدة) في فلسطين، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء إعلانها الذي يقضي بضرورة الانتقال الفوري، لوكالات الأمم المتحدة والفلسطينيين، إلى جنوب قطاع غزة دون أي ضمان لسلامتهم أو ضمان عودتهم".وطلبت إسرائيل من الأمم المتحدة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة. وأبلغ ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي، قادة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أن "جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة"، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20231013/9-قتلى-وعشرات-الإصابات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية--1081980132.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء أمر انتقال الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها

18:08 GMT 13.10.2023
© AFP 2023 / ASHRAF AMRAالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / ASHRAF AMRA
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، بأن المنظمة دعت السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أمرها لسكان غزة بالانتقال من الشمال إلى الجنوب.
الأمم المتحدة–سبوتنيك. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: "تدعو الأمم المتحدة (موظفو الأمم المتحدة) في فلسطين، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء إعلانها الذي يقضي بضرورة الانتقال الفوري، لوكالات الأمم المتحدة والفلسطينيين، إلى جنوب قطاع غزة دون أي ضمان لسلامتهم أو ضمان عودتهم".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "هذا سيتسبب في مأساة إنسانية يمكن، بل ويجب، منعها".

9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
16:55 GMT
وطلبت إسرائيل من الأمم المتحدة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة. وأبلغ ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي، قادة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أن "جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة"، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل على هجوم حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.
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