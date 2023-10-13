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https://sputnikarabic.ae/20231013/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تخطط-للقتال-إلى-جانب-إسرائيل--1081959752.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تخطط للقتال إلى جانب إسرائيل
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تخطط للقتال إلى جانب إسرائيل
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للقتال إلى جانب إسرائيل في هذا الصراع (مع... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T00:11+0000
2023-10-13T00:11+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "لا توجد نية ولا خطط، وبصراحة، لا رغبة من جانب الإسرائيليين في مشاركة قواتنا القتالية في هذا الصراع".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة و"فق القانون".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وعقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية، أمس الأربعاء، انتهى ببيان ختامي دعا إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائية عل قطاع غزة.واتفق وزراء الخارجية العرب على "العمل مع المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لحماية أمن المنطقة من خطر توسع دوامات العنف التي يدفع ثمنها الجميع".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا أمس الأربعاء تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط إلى 1537 قتيلا و 6612 مصابا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 32 فلسطيني وإصابة 600 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3192 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/الإمارات-تنفي-مزاعم-استقبال-طائرات-عسكرية-أمريكية-لدعم-إسرائيل-1081959430.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تخطط للقتال إلى جانب إسرائيل

00:11 GMT 13.10.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© tabrez_syed/unsplash
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للقتال إلى جانب إسرائيل في هذا الصراع (مع الفلسطينيين). مشيرا إلى أن الأخيرة لا تريد ذلك أيضًا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "لا توجد نية ولا خطط، وبصراحة، لا رغبة من جانب الإسرائيليين في مشاركة قواتنا القتالية في هذا الصراع".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة و"فق القانون".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
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أمس, 22:55 GMT
وعقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية، أمس الأربعاء، انتهى ببيان ختامي دعا إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائية عل قطاع غزة.
واتفق وزراء الخارجية العرب على "العمل مع المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لحماية أمن المنطقة من خطر توسع دوامات العنف التي يدفع ثمنها الجميع".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا أمس الأربعاء تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط إلى 1537 قتيلا و 6612 مصابا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 32 فلسطيني وإصابة 600 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3192 آخرين.
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