https://sputnikarabic.ae/20231013/الولايات-المتحدة-تتعهد-بتوفير-كل-ما-يلزم-لإسرائيل-للدفاع-عن-نفسها-1081971577.html

الولايات المتحدة تتعهد بتوفير كل ما يلزم لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"

الولايات المتحدة تتعهد بتوفير كل ما يلزم لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"

تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، بتوفير كل ما يلزم إسرائيل "للدفاع عن نفسها"، داعيًا "جميع من يرغب في تحقيق السلام في المنطقة" لإدانة هجوم... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

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القدس- سبوتنيك. وأكد أوستن تضامن بلاده مع إسرائيل في حربها ضد "حماس"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت في إسرائيل.وصرح أوستن بأنه يهدف إلى توصيل رسالة مفادها أن الدعم الأمريكي لإسرائيل قوي وثابت، وأن الولايات المتحدة ستضمن توفر كل ما يلزم لإسرائيل للدفاع عن نفسها.وأضاف أوستن، قائلا: "السبت الماضي كان يوما دمويا ومروعا في تاريخ إسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستساعد في إطلاق الرهائن بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.وأعتبر أوستن أن إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى المنطقة يعتبر رسالة ردع قوية، وأكد أن هناك المزيد من المساعدات في طريقها إلى إسرائيل.من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحرب الجارية ضد حركة "حماس" ستكون "طويلة وقاسية"، معربًا عن تفاؤله بأن إسرائيل ستنتصر.وأضاف غالانت: "حماس تحظى بدعم إيران وهذه حرب ضد وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية وموطن للشعب اليهودي"، مؤكدًا: "سوف نواصل القتال وسوف ننتصر فيها"، مشيرًا إلى أن بلاده "تلقت ضربة قاسية جدا وسوف تجري تحقيقات وتستخلص العبر".يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.

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