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https://sputnikarabic.ae/20231013/الولايات-المتحدة-تتعهد-بتوفير-كل-ما-يلزم-لإسرائيل-للدفاع-عن-نفسها-1081971577.html
الولايات المتحدة تتعهد بتوفير كل ما يلزم لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"
الولايات المتحدة تتعهد بتوفير كل ما يلزم لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"
تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، بتوفير كل ما يلزم إسرائيل "للدفاع عن نفسها"، داعيًا "جميع من يرغب في تحقيق السلام في المنطقة" لإدانة هجوم... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T12:40+0000
2023-10-13T12:41+0000
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القدس- سبوتنيك. وأكد أوستن تضامن بلاده مع إسرائيل في حربها ضد "حماس"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت في إسرائيل.وصرح أوستن بأنه يهدف إلى توصيل رسالة مفادها أن الدعم الأمريكي لإسرائيل قوي وثابت، وأن الولايات المتحدة ستضمن توفر كل ما يلزم لإسرائيل للدفاع عن نفسها.وأضاف أوستن، قائلا: "السبت الماضي كان يوما دمويا ومروعا في تاريخ إسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستساعد في إطلاق الرهائن بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.وأعتبر أوستن أن إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى المنطقة يعتبر رسالة ردع قوية، وأكد أن هناك المزيد من المساعدات في طريقها إلى إسرائيل.من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحرب الجارية ضد حركة "حماس" ستكون "طويلة وقاسية"، معربًا عن تفاؤله بأن إسرائيل ستنتصر.وأضاف غالانت: "حماس تحظى بدعم إيران وهذه حرب ضد وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية وموطن للشعب اليهودي"، مؤكدًا: "سوف نواصل القتال وسوف ننتصر فيها"، مشيرًا إلى أن بلاده "تلقت ضربة قاسية جدا وسوف تجري تحقيقات وتستخلص العبر".يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

الولايات المتحدة تتعهد بتوفير كل ما يلزم لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"

12:40 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 12:41 GMT 13.10.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، بتوفير كل ما يلزم إسرائيل "للدفاع عن نفسها"، داعيًا "جميع من يرغب في تحقيق السلام في المنطقة" لإدانة هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.
القدس- سبوتنيك. وأكد أوستن تضامن بلاده مع إسرائيل في حربها ضد "حماس"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت في إسرائيل.
اليونيسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
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وصرح أوستن بأنه يهدف إلى توصيل رسالة مفادها أن الدعم الأمريكي لإسرائيل قوي وثابت، وأن الولايات المتحدة ستضمن توفر كل ما يلزم لإسرائيل للدفاع عن نفسها.
وأضاف أوستن، قائلا: "السبت الماضي كان يوما دمويا ومروعا في تاريخ إسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستساعد في إطلاق الرهائن بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.
وأعتبر أوستن أن إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى المنطقة يعتبر رسالة ردع قوية، وأكد أن هناك المزيد من المساعدات في طريقها إلى إسرائيل.
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"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"
12:19 GMT
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحرب الجارية ضد حركة "حماس" ستكون "طويلة وقاسية"، معربًا عن تفاؤله بأن إسرائيل ستنتصر.
وأضاف غالانت: "حماس تحظى بدعم إيران وهذه حرب ضد وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية وموطن للشعب اليهودي"، مؤكدًا: "سوف نواصل القتال وسوف ننتصر فيها"، مشيرًا إلى أن بلاده "تلقت ضربة قاسية جدا وسوف تجري تحقيقات وتستخلص العبر".
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الخارجية الإسرائيلية تحمل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مسؤولية سلامة الأسرى في غزة
11:54 GMT
يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل على هجوم حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.
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