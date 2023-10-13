https://sputnikarabic.ae/20231013/كتائب-القسام-تستهدف-مقر-قيادة-للجيش-الإسرائيلي-بصاروخ-عياش-250--عاجل-1081970953.html
"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"- عاجل
"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"- عاجل
أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الجمعة، في بيان، عن قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي بصاروخ من طراز "عياش 250". 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T12:19+0000
2023-10-13T12:19+0000
2023-10-13T12:22+0000
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وذكرت القسام في بيان، عبر قناتها على "تلغرام": "ردًا على التهجير والمجازر بحق المدنيين... كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, رصد عسكري
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, رصد عسكري
"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"- عاجل
12:19 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 13.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الجمعة، في بيان، عن قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي بصاروخ من طراز "عياش 250".
وذكرت القسام في بيان، عبر قناتها على "تلغرام": "ردًا على التهجير والمجازر بحق المدنيين... كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250".