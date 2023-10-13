عربي
"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231013/كتائب-القسام-تستهدف-مقر-قيادة-للجيش-الإسرائيلي-بصاروخ-عياش-250--عاجل-1081970953.html
"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"- عاجل
"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"- عاجل
أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الجمعة، في بيان، عن قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي بصاروخ من طراز "عياش 250". 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T12:19+0000
2023-10-13T12:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081884168_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_7fb4a6f9e6f707df4763fa47513ad43f.jpg
وذكرت القسام في بيان، عبر قناتها على "تلغرام": "ردًا على التهجير والمجازر بحق المدنيين... كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081884168_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_052f40ac76736ec7ae16f8ba448868e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, رصد عسكري
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, رصد عسكري

"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"- عاجل

12:19 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 13.10.2023)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي لـ"حماس" في عسقلان، غلاف غزة
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الجمعة، في بيان، عن قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي بصاروخ من طراز "عياش 250".
وذكرت القسام في بيان، عبر قناتها على "تلغرام": "ردًا على التهجير والمجازر بحق المدنيين... كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو06:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMTРабота армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала