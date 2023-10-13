عربي
https://sputnikarabic.ae/20231013/انسحاب-ستيف-سكاليز-من-سباق-الترشح-لرئاسة-مجلس-النواب-الأمريكي-1081960156.html
انسحاب ستيف سكاليز من سباق الترشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي
انسحاب ستيف سكاليز من سباق الترشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي
سقط مرشح الحزب الجمهوري، ستيف سكاليز، من سباق رئاسة مجلس النواب الأميركي بشكل مفاجئ، حيث أعلن سكاليز قرار انسحابه من المنافسة يوم الخميس، مفاجئاً الأعضاء... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T01:15+0000
2023-10-13T01:15+0000
الكونغرس الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081959999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b68332c10808573b8c7ec69bce291140.jpg
وسبق ذلك تنافسًا شديد الاقتراب بينه وبين العضو الجمهوري الآخر جيم جوردان، للحصول على منصب رئيس مجلس النواب.في الاقتراع الأخير، تمكن سكاليز من الفوز بدعم 113 نائباً جمهورياً، بينما حصل جوردان على 99 صوتاً.ورغم تفوقه على جوردان فقد احتاج سكاليز إلى 217 صوتًا لضمان فوزه بالمنصب، وهو ما لم يتحقق، مما أجبره على الانسحاب من السباق. وعلق الرئيس المؤقت لمجلس النواب، باتريك ماكهنري، التصويت النهائي لاختيار رئيس المجلس الجديد بعد انسحاب سكاليز.يأتي هذا الانسحاب بعد عزل رئيس المجلس السابق كيفين مكارثي من منصبه في وقت سابق هذا الشهر في سابقة تاريخية. وجاء عزله بعد مذكرة تقدم بها النائب مات جايتس من ولاية فلوريدا، اعتراضًا على تمرير مكارثي حزمة تمويل مؤقتة للحكومة بالتعاون مع الأقلية الديمقراطية. هذه الحزمة من شأنها تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، ولكنها لم تنل إعجاب الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري الذي يسعى لتقليص الإنفاق الحكومي.سيتم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق، وسيتعين على الحزب الجمهوري التوصل إلى توافق داخلي حول من يكون الشخص المناسب لتولي هذا المنصب البارز.
https://sputnikarabic.ae/20231008/الكونغرس-الأمريكي-يشبته-في-أن-الفلسطينيين-حصلوا-على-أسلحة-من-أوكرانيا-1081802224.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081959999_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0eff024d3be95f0594be62e270fe88d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكونغرس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

انسحاب ستيف سكاليز من سباق الترشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

01:15 GMT 13.10.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANانسحاب ستيف سكاليز زعيم الأغلبية الجمهورية من سباق ترشحه لرئاسة مجلس النواب الأمريكي
انسحاب ستيف سكاليز زعيم الأغلبية الجمهورية من سباق ترشحه لرئاسة مجلس النواب الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegramNabd
سقط مرشح الحزب الجمهوري، ستيف سكاليز، من سباق رئاسة مجلس النواب الأميركي بشكل مفاجئ، حيث أعلن سكاليز قرار انسحابه من المنافسة يوم الخميس، مفاجئاً الأعضاء الجمهوريين في المجلس.
وسبق ذلك تنافسًا شديد الاقتراب بينه وبين العضو الجمهوري الآخر جيم جوردان، للحصول على منصب رئيس مجلس النواب.
في الاقتراع الأخير، تمكن سكاليز من الفوز بدعم 113 نائباً جمهورياً، بينما حصل جوردان على 99 صوتاً.
ورغم تفوقه على جوردان فقد احتاج سكاليز إلى 217 صوتًا لضمان فوزه بالمنصب، وهو ما لم يتحقق، مما أجبره على الانسحاب من السباق. وعلق الرئيس المؤقت لمجلس النواب، باتريك ماكهنري، التصويت النهائي لاختيار رئيس المجلس الجديد بعد انسحاب سكاليز.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
الكونغرس الأمريكي يشبته في أن الفلسطينيين حصلوا على أسلحة من أوكرانيا
8 أكتوبر, 17:27 GMT
يأتي هذا الانسحاب بعد عزل رئيس المجلس السابق كيفين مكارثي من منصبه في وقت سابق هذا الشهر في سابقة تاريخية. وجاء عزله بعد مذكرة تقدم بها النائب مات جايتس من ولاية فلوريدا، اعتراضًا على تمرير مكارثي حزمة تمويل مؤقتة للحكومة بالتعاون مع الأقلية الديمقراطية. هذه الحزمة من شأنها تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، ولكنها لم تنل إعجاب الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري الذي يسعى لتقليص الإنفاق الحكومي.
سيتم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق، وسيتعين على الحزب الجمهوري التوصل إلى توافق داخلي حول من يكون الشخص المناسب لتولي هذا المنصب البارز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديوأمس, 20:49 GMTРабота армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала