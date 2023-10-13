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بوتين: الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته وقد وعدوه بذلك
https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-أشك-بتسرب-أسلحة-إلى-حماس-لكن-لدي-يقين-بتسرب-تلك-الموجهة-إلى-أوكرانيا-1081973493.html
بوتين: الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته وقد وعدوه بذلك
بوتين: الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته وقد وعدوه بذلك
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T14:17+0000
2023-10-13T15:10+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لجمهورية قرغيزستان لحضور قمة رابطة الدول المستقلة، إن إسرائيل تواجه هجومًا غير مسبوق وترد على نطاق واسع و"بأساليب قاسية أيضًا".وأوضح بوتين أن ليس كل من في قطاع غزة يدعم حماس لكنهم جميعا يعانون بمن فيهم النساء والأطفال.وقال بوتين: "ليس الجميع (في قطاع غزة) يدعمون حماس. هل ينبغي أن يعاني الجميع؟ بما في ذلك النساء والأطفال؟، بالطبع، من غير المرجح أن يوافق أي شخص على هذا".وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.وبيّن بوتين أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-يعرب-عن-استعداد-روسيا-للتوسط-في-تسوية-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081967326.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار أوكرانيا

بوتين: الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته وقد وعدوه بذلك

14:17 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 15:10 GMT 13.10.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لجمهورية قرغيزستان لحضور قمة رابطة الدول المستقلة، إن إسرائيل تواجه هجومًا غير مسبوق وترد على نطاق واسع و"بأساليب قاسية أيضًا".
وأوضح بوتين أن ليس كل من في قطاع غزة يدعم حماس لكنهم جميعا يعانون بمن فيهم النساء والأطفال.
وقال بوتين: "ليس الجميع (في قطاع غزة) يدعمون حماس. هل ينبغي أن يعاني الجميع؟ بما في ذلك النساء والأطفال؟، بالطبع، من غير المرجح أن يوافق أي شخص على هذا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
بوتين يعرب عن استعداد روسيا للتوسط في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
09:50 GMT
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وبيّن بوتين أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.
يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل على هجوم حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.
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