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https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-من-زيارته-إلى-الصين--1081974035.html
بوتين يكشف عن الهدف الرئيسي من زيارته إلى الصين
بوتين يكشف عن الهدف الرئيسي من زيارته إلى الصين
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الهدف الرئيسي من زيارة الصين والتي سيلتقي فيها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T15:00+0000
2023-10-13T15:00+0000
روسيا
الصين
فلاديمير بوتين
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وقال الرئيس الروسي: "إن الموضوع الرئيسي الذي تتمحور حوله الزيارة، هو التعاون من أجل استمرار العمل على مبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، والتي طرحها شي جين بينغ".وأضاف بوتين ردا على إجابة أحد الصحفيين، أنه "تمت مناقشة الزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية لفترة طويلة، تم اتخاذ القرار بتنفيذها بالفعل، والهدف الرئيسي منها هو التعاون في إطار المبادرة التي طرحها الزعيم الصيني وهي "طريق واحد، حزام واحد".وأشار بوتين إلى أن هذه العملية تطورت في السنوات الأخيرة، وهي نشطة وناجحة.كما نوّه الرئيس الروسي بأنه "لا توجد أي تناقضات بين روسيا والصين في تعاونهما، بل على العكس تماما من ذلك، يوجد تآزر قوي جدا".
https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-أشك-بتسرب-أسلحة-إلى-حماس-لكن-لدي-يقين-بتسرب-تلك-الموجهة-إلى-أوكرانيا-1081973493.html
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روسيا, الصين, فلاديمير بوتين
روسيا, الصين, فلاديمير بوتين

بوتين يكشف عن الهدف الرئيسي من زيارته إلى الصين

15:00 GMT 13.10.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
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أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الهدف الرئيسي من زيارة الصين والتي سيلتقي فيها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال الرئيس الروسي: "إن الموضوع الرئيسي الذي تتمحور حوله الزيارة، هو التعاون من أجل استمرار العمل على مبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، والتي طرحها شي جين بينغ".
وأضاف بوتين ردا على إجابة أحد الصحفيين، أنه "تمت مناقشة الزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية لفترة طويلة، تم اتخاذ القرار بتنفيذها بالفعل، والهدف الرئيسي منها هو التعاون في إطار المبادرة التي طرحها الزعيم الصيني وهي "طريق واحد، حزام واحد".
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
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14:17 GMT
وأشار بوتين إلى أن هذه العملية تطورت في السنوات الأخيرة، وهي نشطة وناجحة.

وأردف بوتين قائلا: "روسيا بالطبع مهتمة بتطوير مبادرتنا الخاصة بشراكة أورآسيوية، وكل هذا الأمر يتم تحقيقه إلى جانب أصدقائنا الصينيين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المشتركة".

كما نوّه الرئيس الروسي بأنه "لا توجد أي تناقضات بين روسيا والصين في تعاونهما، بل على العكس تماما من ذلك، يوجد تآزر قوي جدا".
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