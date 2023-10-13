https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-من-زيارته-إلى-الصين--1081974035.html

بوتين يكشف عن الهدف الرئيسي من زيارته إلى الصين

بوتين يكشف عن الهدف الرئيسي من زيارته إلى الصين

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الهدف الرئيسي من زيارة الصين والتي سيلتقي فيها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

الصين

فلاديمير بوتين

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وقال الرئيس الروسي: "إن الموضوع الرئيسي الذي تتمحور حوله الزيارة، هو التعاون من أجل استمرار العمل على مبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، والتي طرحها شي جين بينغ".وأضاف بوتين ردا على إجابة أحد الصحفيين، أنه "تمت مناقشة الزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية لفترة طويلة، تم اتخاذ القرار بتنفيذها بالفعل، والهدف الرئيسي منها هو التعاون في إطار المبادرة التي طرحها الزعيم الصيني وهي "طريق واحد، حزام واحد".وأشار بوتين إلى أن هذه العملية تطورت في السنوات الأخيرة، وهي نشطة وناجحة.كما نوّه الرئيس الروسي بأنه "لا توجد أي تناقضات بين روسيا والصين في تعاونهما، بل على العكس تماما من ذلك، يوجد تآزر قوي جدا".

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روسيا, الصين, فلاديمير بوتين