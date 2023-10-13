https://sputnikarabic.ae/20231013/وثيقة-الخارجية-الأمريكية-تحذر-دبلوماسييها-من-الحديث-عن-خفض-التصعيد-في-غزة-1081985918.html

وثيقة: الخارجية الأمريكية تحذر دبلوماسييها من الحديث عن "خفض التصعيد" في غزة

وثيقة: الخارجية الأمريكية تحذر دبلوماسييها من الحديث عن "خفض التصعيد" في غزة

مع تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة، تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط الدبلوماسيين العاملين في قضايا الشرق الأوسط من الإدلاء بتصريحات عامة تشير إلى أن... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T23:33+0000

2023-10-13T23:33+0000

2023-10-13T23:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

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وفي الرسائل التي تم توزيعها يوم الجمعة، كتب موظفو وزارة الخارجية أن المسؤولين رفيعي المستوى لا يريدون أن تتضمن المواد الصحفية ثلاث عبارات محددة: "وقف التصعيد/وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف/سفك الدماء"، و"استعادة الهدوء"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.أُرسلت هذه الرسائل بالبريد الإلكتروني بعد ساعات من إبلاغ إسرائيل لأكثر من 1.1 مليون من سكان شمال غزة بضرورة مغادرة منازلهم وملاجئهم قبل الغزو البري المتوقع للمنطقة.وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس، إن إسرائيل منحت سكان غزة مهلة 24 ساعة للانتقال إلى جنوب القطاع، وحذرت من أنه "سيكون من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة".وردا على سؤال حول أمر الإخلاء الإسرائيلي يوم الجمعة، رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي رفضه أو تأييده، واصفا إياه بأنه "أمر صعب".وقال كيربي، "ما يمكنني قوله لك هو أننا نفهم ما يحاولون القيام به.. إنهم يحاولون إبعاد المدنيين عن طريق الأذى وإعطائهم تحذيرًا عادلاً".

https://sputnikarabic.ae/20231013/حركة-المقاومة-الفلسطينية-حماس-تثمن-بشدة-موقف-الرئيس-الروسي-من-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--عاجل-1081985439.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم