https://sputnikarabic.ae/20231013/وزير-يمني-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-سبب-طلب-سوريا-من-أنصار-الله-إخلاء-السفارة-1081980540.html

وزير يمني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" سبب طلب سوريا من "أنصار الله" إخلاء السفارة

وزير يمني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" سبب طلب سوريا من "أنصار الله" إخلاء السفارة

تحدث محمد عسكر، الوزير السابق لحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، عن الدوافع وراء طلب سوريا من جماعة "أنصار الله" اليمنية إخلاء السفارة اليمنية في البلاد. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T17:16+0000

2023-10-13T17:16+0000

2023-10-13T17:17+0000

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وكان العديد من وسائل الإعلام تناولت أخبار تتحدث عن طلب سوريا من ممثلي جماعة "أنصار الله" إخلاء سفارة اليمن في دمشق ومغادرة البلاد.وقال عسكر، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الإجراء السوري يأتي نتيجة للتوافقات على مستوى الجامعة العربية بشأن عودة سوريا للجامعة، وتنشيط علاقاتها الرسمية مع الدول العربية ومنها اليمن، لأن الوضع الطبيعي أن تكون العلاقة مع الحكومة الشرعية.وأضاف أن عودة العلاقات العربية مع سوريا بعد سنوات من الانقطاع تطلب تنشيط تلك العلاقات دبلوماسيا، وهنا كان لابد من تقديم التسهيلات اللازمة والبروتوكولية لتحقيق ذلك.وأوضح أن "الوضع الجديد بين سوريا والجامعة العربية كان يتطلب بلا شك عودة السفارة اليمنية للحكومة الشرعية، لذا فإن مطالبة الحوثي بالإخلاء هو أمر طبيعي، فما حصل كان استثناء غير متعارف عليه ولا يرتب أي نتائج تذكر".وأشار الوزير اليمني السابق لحقوق الإنسان، إلى أن إعادة المياه إلى مجاريها بين اليمن وسوريا كان يتطلب عودة السفارة لوضعها الطبيعي.ويعتقد عسكر، أن هناك توجها عربيا حقيقيا نحو طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية مع سوريا وكل الدول العربية بلا استثناء.وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية في مايو/ أيار، بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.وجاء قرار "استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا" في اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب دام 11 عاما، على خلفية الأحداث التي وقعت في البلاد.

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