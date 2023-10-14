https://sputnikarabic.ae/20231014/إدانات-لبنانية-بعد-مقتل-صحفي-لبناني-بقصف-إسرائيلي-جنوبي-لبنان-1081999746.html
إدانات لبنانية بعد مقتل صحفي لبناني بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد
إدانات لبنانية بعد مقتل صحفي لبناني بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد
قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، أمس الجمعة، أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T12:17+0000
2023-10-14T12:17+0000
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واستهدف القصف الإسرائيلي تجمعًا للصحفيين من وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا كبيرا.وأوعزت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، عن قتل إسرائيل المتعمد للصحفي اللبناني الشهيد عصام عبد الله العامل في وكالة "رويترز"، وإصابة صحافيين آخرين بجروح من وكالة "الصحافة الفرنسية" وقناة "الجزيرة"، ما يشكل اعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحافيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".وأوضح ياسين أنها "ليست المرة الأولى التي تقتل فيها إسرائيل صحفيين"، مشيرا إلى أن "سكوت العالم كله غير مقبول"، بحسب قوله.بدوره، قال رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ: "هناك صعوبة كبيرة في تأمين الحماية للصحفيين بظل هذه الوحشية الإسرائيلية، هناك سياسات إبادة فقط، تعلم إسرائيل أن الكاميرا والكلمة لها تأثير كبير في تغيير وجهة الرأي العام إزاء سياسات الإبادة التي تلجأ إليها إسرائيل".وأردف، بالقول: "خصوصًا أن ما نقلته الصورة الحية عن انهيار الجيش الإسرائيلي، في اليوم الأول، من "طوفان الأقصى" أمام مقاتلي المقاومة في محيط غزة، هو دليل حقيقي على أن صورة الجيش الذي لا يقهر ليست في مكانها".وأشار محفوظ إلى أن "الموقف الروسي والصيني مسنودًا إلى موقف الأمم المتحدة، الذي أدان عملية قتل الصحفيين هو أمر أكثر من إيجابي، وهذه الإدانة تفرض تضامنًا إعلاميًا يشدد على حماية الصحفيين وعلى وقف سياسة الإبادة في غزة، وعلى صيانة حقوق الفلسطينيين وعلى لجم الاستيطان وسياسات اليمين الديني الإسرائيلي المتطرف، الذي لا يأخذ في الاعتبار الرأي العام الدولي".وأكد محفوظ على أن "هناك ضريبة دم ملزمة للصحافة أن تدفعها خصوصًا في ظل تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام للحقوق، التي أرستها الأمم المتحدة لحماية الصحافيين"، معتبرًا أن "السياسة الإسرائيلية اعتمدت تاريخيًا مخالفة القوانين الدولية".وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، استهداف إسرائيل للصحفيين، معتبرًا أنها "وصمة عار جديدة تضاف إلى سجلها الأسود".وأشارت إلى أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال لعدوانها الإجرامي على المؤسسات الإعلامية في غزة، وتدمير مقراتها ومراكزها وقتل عدد كبير من العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين والأبرياء".ولفت إلى أنه "مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل"، مؤكدًا أن "احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه".
https://sputnikarabic.ae/20231014/لبنان-يتقدم-بشكوى-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-على-خلفية-مقتل-وجرح-صحفيين-بنيران-القوات-الإسرائيلية-1081998212.html
https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-حزب-الله-جنوب-لبنان-بعد-تسلل-جسم-مجهول-إلى-إسرائيل--عاجل-1081986321.html
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حصري, لبنان, تقارير سبوتنيك, العالم
حصري, لبنان, تقارير سبوتنيك, العالم
إدانات لبنانية بعد مقتل صحفي لبناني بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد
12:17 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 14.10.2023) تابعنا عبر
حصري
قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، أمس الجمعة، أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.
واستهدف القصف الإسرائيلي تجمعًا للصحفيين من وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا كبيرا.
وأوعزت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، عن قتل إسرائيل المتعمد للصحفي اللبناني الشهيد عصام عبد الله العامل في وكالة "رويترز"، وإصابة صحافيين آخرين بجروح من وكالة "الصحافة الفرنسية" وقناة "الجزيرة"، ما يشكل اعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحافيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".
وقال مقرر لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب اللبناني، النائب ياسين ياسين، لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا الكيان لا يعرف أي حرية أو ديمقراطية أو نقل للحقيقة، هو كيان مجرم، عودنا دائمًا على قتل الأبرياء والنساء والأطفال وقتل الصحفيين بدم بارد".
وأوضح ياسين أنها "ليست المرة الأولى التي تقتل فيها إسرائيل صحفيين"، مشيرا إلى أن "سكوت العالم كله غير مقبول"، بحسب قوله.
وتابع ياسين، قائلا: "يجب أن يهتز عرش المجتمع الدولي لهذه الجريمة وللجرائم، التي تحصل كل يوم في غزة، إلا أن المجتمع الدولي والعدالة الدولية غائبين".
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ: "هناك صعوبة كبيرة في تأمين الحماية للصحفيين بظل هذه الوحشية الإسرائيلية، هناك سياسات إبادة فقط، تعلم إسرائيل أن الكاميرا والكلمة لها تأثير كبير في تغيير وجهة الرأي العام إزاء سياسات الإبادة التي تلجأ إليها إسرائيل".
وأضاف محفوظ، قائلا: "إسرائيل التي تستهدف المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن في غزة، والتي تتجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع المقاومين، من غير المستغرب أن تستهدف الصحفيين وتخالف القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان وإلغاء الحق الطبيعي في التعبير ونقل الحقيقة، وهذا يعني اللجوء إلى شطب الشهود المباشرين الذين يتعاطون مع الرأي العام، ذلك لأن الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تحظى بدعم رسمي غربي تخشى من وصول المعلومة الحقيقية إلى الرأي العام الغربي والدول بفعل الكاميرا والكلمة".
وأردف، بالقول: "خصوصًا أن ما نقلته الصورة الحية عن انهيار الجيش الإسرائيلي، في اليوم الأول، من "طوفان الأقصى" أمام مقاتلي المقاومة في محيط غزة، هو دليل حقيقي على أن صورة الجيش الذي لا يقهر ليست في مكانها".
وأشار محفوظ إلى أن "الموقف الروسي والصيني مسنودًا إلى موقف الأمم المتحدة، الذي أدان عملية قتل الصحفيين هو أمر أكثر من إيجابي، وهذه الإدانة تفرض تضامنًا إعلاميًا يشدد على حماية الصحفيين وعلى وقف سياسة الإبادة في غزة، وعلى صيانة حقوق الفلسطينيين وعلى لجم الاستيطان وسياسات اليمين الديني الإسرائيلي المتطرف، الذي لا يأخذ في الاعتبار الرأي العام الدولي".
وأكد محفوظ على أن "هناك ضريبة دم ملزمة للصحافة أن تدفعها خصوصًا في ظل تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام للحقوق، التي أرستها الأمم المتحدة لحماية الصحافيين"، معتبرًا أن "السياسة الإسرائيلية اعتمدت تاريخيًا مخالفة القوانين الدولية".
وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، استهداف إسرائيل للصحفيين، معتبرًا أنها "وصمة عار جديدة تضاف إلى سجلها الأسود".
من جهتها، دانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان لها، "الجريمة النكراء التي أقدم عليها العدو الصهيوني باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية، أثناء قيامهم بتغطية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ما أدى إلى استشهاد الزميل الصحافي عصام عبد الله، وإصابة عدد منهم".
وأشارت إلى أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال لعدوانها الإجرامي على المؤسسات الإعلامية في غزة، وتدمير مقراتها ومراكزها وقتل عدد كبير من العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين والأبرياء".
وأعلن الناطق الرسمي باسم" اليونيفيل" أندريا تيننتي، أنه "عند نحو الساعة 5:20 من مساء يوم أمس الجمعة، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا".
ولفت إلى أنه "مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل"، مؤكدًا أن "احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه".