https://sputnikarabic.ae/20231014/إدانات-لبنانية-بعد-مقتل-صحفي-لبناني-بقصف-إسرائيلي-جنوبي-لبنان-1081999746.html

إدانات لبنانية بعد مقتل صحفي لبناني بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد

إدانات لبنانية بعد مقتل صحفي لبناني بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد

قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، أمس الجمعة، أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية... 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T12:17+0000

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واستهدف القصف الإسرائيلي تجمعًا للصحفيين من وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا كبيرا.وأوعزت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، عن قتل إسرائيل المتعمد للصحفي اللبناني الشهيد عصام عبد الله العامل في وكالة "رويترز"، وإصابة صحافيين آخرين بجروح من وكالة "الصحافة الفرنسية" وقناة "الجزيرة"، ما يشكل اعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحافيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".وأوضح ياسين أنها "ليست المرة الأولى التي تقتل فيها إسرائيل صحفيين"، مشيرا إلى أن "سكوت العالم كله غير مقبول"، بحسب قوله.بدوره، قال رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ: "هناك صعوبة كبيرة في تأمين الحماية للصحفيين بظل هذه الوحشية الإسرائيلية، هناك سياسات إبادة فقط، تعلم إسرائيل أن الكاميرا والكلمة لها تأثير كبير في تغيير وجهة الرأي العام إزاء سياسات الإبادة التي تلجأ إليها إسرائيل".وأردف، بالقول: "خصوصًا أن ما نقلته الصورة الحية عن انهيار الجيش الإسرائيلي، في اليوم الأول، من "طوفان الأقصى" أمام مقاتلي المقاومة في محيط غزة، هو دليل حقيقي على أن صورة الجيش الذي لا يقهر ليست في مكانها".وأشار محفوظ إلى أن "الموقف الروسي والصيني مسنودًا إلى موقف الأمم المتحدة، الذي أدان عملية قتل الصحفيين هو أمر أكثر من إيجابي، وهذه الإدانة تفرض تضامنًا إعلاميًا يشدد على حماية الصحفيين وعلى وقف سياسة الإبادة في غزة، وعلى صيانة حقوق الفلسطينيين وعلى لجم الاستيطان وسياسات اليمين الديني الإسرائيلي المتطرف، الذي لا يأخذ في الاعتبار الرأي العام الدولي".وأكد محفوظ على أن "هناك ضريبة دم ملزمة للصحافة أن تدفعها خصوصًا في ظل تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام للحقوق، التي أرستها الأمم المتحدة لحماية الصحافيين"، معتبرًا أن "السياسة الإسرائيلية اعتمدت تاريخيًا مخالفة القوانين الدولية".وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، استهداف إسرائيل للصحفيين، معتبرًا أنها "وصمة عار جديدة تضاف إلى سجلها الأسود".وأشارت إلى أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال لعدوانها الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة، وتدمير مقراتها ومراكزها وقتل عدد كبير من ‏العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء".ولفت إلى أنه "مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل"، مؤكدًا أن "احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه".

https://sputnikarabic.ae/20231014/لبنان-يتقدم-بشكوى-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-على-خلفية-مقتل-وجرح-صحفيين-بنيران-القوات-الإسرائيلية-1081998212.html

https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-حزب-الله-جنوب-لبنان-بعد-تسلل-جسم-مجهول-إلى-إسرائيل--عاجل-1081986321.html

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