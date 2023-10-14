عربي
https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-الأراضي-السورية-1082013341.html
الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أهدافا داخل الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أهدافا داخل الأراضي السورية
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصف أهداف داخل الأراضي السورية، بدعوى أنها استخدمت لإطلاق قذائف تجاه إسرائيل. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T19:43+0000
2023-10-14T19:58+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118222_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd0dedc1487a7b0e6cf7042baadce37c.jpg
وقال الجيش في بيان مقتصب نشره على حسابه بمنصة "إكس": "بعد التقرير الأولي عن تفعيل صافرات الإنذار، يقوم الجيش الإسرائيلي الآن بالقصف المدفعي على مصدر النيران في الأراضي السورية. مزيد من التفاصيل لاحقا".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل: "تم رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية باتجاه أراضي دولة إسرائيل وسقطا في منطقة مفتوحة. لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية".في سياق آخر، قال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير، أُطلق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه اجتاز من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية، ويجري التحقيق في الموضوع".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أطلق الجيش الإسرائيلي نحو 30 قذيفة تجاه الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن مقتل زوجين داخل منزلهما في بلدة شبعا الحدودية.ووقتها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات ومدفعية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية".وأضاف الجيش: "تم تنفيذ الهجوم ردا على عمليات إطلاق نار باتجاه أراضي دولة إسرائيل في وقت سابق من هذا اليوم".وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة لليوم الثامن على التوالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.ولليوم الثامن على التوالي يشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية متواصلة محت أحياء كاملة من الوجود، وخلفت 2215 قتيلا و8714 جريحا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة بالقطاع.وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118222_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf766e94f0b6ff9d410b4495ac1eb7f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان

الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أهدافا داخل الأراضي السورية

19:43 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 19:58 GMT 14.10.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصف أهداف داخل الأراضي السورية، بدعوى أنها استخدمت لإطلاق قذائف تجاه إسرائيل.
وقال الجيش في بيان مقتصب نشره على حسابه بمنصة "إكس": "بعد التقرير الأولي عن تفعيل صافرات الإنذار، يقوم الجيش الإسرائيلي الآن بالقصف المدفعي على مصدر النيران في الأراضي السورية. مزيد من التفاصيل لاحقا".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل: "تم رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية باتجاه أراضي دولة إسرائيل وسقطا في منطقة مفتوحة. لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية".
في سياق آخر، قال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير، أُطلق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه اجتاز من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية، ويجري التحقيق في الموضوع".
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أطلق الجيش الإسرائيلي نحو 30 قذيفة تجاه الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن مقتل زوجين داخل منزلهما في بلدة شبعا الحدودية.
ووقتها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات ومدفعية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية".
وأضاف الجيش: "تم تنفيذ الهجوم ردا على عمليات إطلاق نار باتجاه أراضي دولة إسرائيل في وقت سابق من هذا اليوم".
وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة لليوم الثامن على التوالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
ولليوم الثامن على التوالي يشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية متواصلة محت أحياء كاملة من الوجود، وخلفت 2215 قتيلا و8714 جريحا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة بالقطاع.
وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала