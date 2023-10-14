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الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أهدافا داخل الأراضي السورية

الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أهدافا داخل الأراضي السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصف أهداف داخل الأراضي السورية، بدعوى أنها استخدمت لإطلاق قذائف تجاه إسرائيل. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T19:43+0000

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وقال الجيش في بيان مقتصب نشره على حسابه بمنصة "إكس": "بعد التقرير الأولي عن تفعيل صافرات الإنذار، يقوم الجيش الإسرائيلي الآن بالقصف المدفعي على مصدر النيران في الأراضي السورية. مزيد من التفاصيل لاحقا".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل: "تم رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية باتجاه أراضي دولة إسرائيل وسقطا في منطقة مفتوحة. لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية".في سياق آخر، قال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير، أُطلق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه اجتاز من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية، ويجري التحقيق في الموضوع".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أطلق الجيش الإسرائيلي نحو 30 قذيفة تجاه الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن مقتل زوجين داخل منزلهما في بلدة شبعا الحدودية.ووقتها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات ومدفعية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية".وأضاف الجيش: "تم تنفيذ الهجوم ردا على عمليات إطلاق نار باتجاه أراضي دولة إسرائيل في وقت سابق من هذا اليوم".وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة لليوم الثامن على التوالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.ولليوم الثامن على التوالي يشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية متواصلة محت أحياء كاملة من الوجود، وخلفت 2215 قتيلا و8714 جريحا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة بالقطاع.وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

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