https://sputnikarabic.ae/20231014/في-هجوم-واسع-النطاق-الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-عسكرية-لـحماس-في-أنحاء-غزة-1082006917.html
في هجوم واسع النطاق.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية لـ"حماس" في أنحاء غزة
في هجوم واسع النطاق.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية لـ"حماس" في أنحاء غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمته لأهداف عسكرية مختلفة تابعة لـ"حماس" في أنحاء قطاع غزة، في هجوم واسع النطاق. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T16:11+0000
2023-10-14T16:11+0000
2023-10-14T16:11+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله مهاجمته لأهداف عسكرية مختلفة في أماكن متعددة من قطاع غزة، مشددا على أن هذا الهجوم الإسرائيلي سيكون واسع النطاق.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت سائل إعلام إسرائيلية بأنه "سمع دوي صافرات الإنذار في أكثر من مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة، منها "ناحل عوز" و"صوفا"، وذلك في الوقت الذي زار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مناطق أخرى في غلاف غزة"، أهمها مستوطنتي "كفار غزة "وباري".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "جسرا جويا من عدد كبير من الطائرات العسكرية من جميع أنحاء العالم يقوم بإجلاء دبلوماسيين ومواطنين أجانب من إسرائيل إلى بلادهم".ويأتي هذا في الوقت الذي يتجه فيه الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/للمرة-الأولى-منذ-انطلاق-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يزور-مستوطنات-غلاف-غزة-1082006252.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
في هجوم واسع النطاق.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية لـ"حماس" في أنحاء غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمته لأهداف عسكرية مختلفة تابعة لـ"حماس" في أنحاء قطاع غزة، في هجوم واسع النطاق.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله مهاجمته لأهداف عسكرية مختلفة في أماكن متعددة من قطاع غزة، مشددا على أن هذا الهجوم الإسرائيلي سيكون واسع النطاق.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت سائل إعلام إسرائيلية بأنه "سمع دوي صافرات الإنذار في أكثر من مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة،
منها "ناحل عوز" و"صوفا"، وذلك في الوقت الذي زار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مناطق أخرى في غلاف غزة"، أهمها مستوطنتي "كفار غزة "وباري".
وذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "جسرا جويا
من عدد كبير من الطائرات العسكرية من جميع أنحاء العالم يقوم بإجلاء دبلوماسيين ومواطنين أجانب من إسرائيل إلى بلادهم".
ويأتي هذا في الوقت الذي يتجه فيه الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها،
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.