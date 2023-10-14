https://sputnikarabic.ae/20231014/السعودية-تؤكد-لأمريكا-ضرورة-رفع-الحصار-عن-غزة-تماشيا-مع-القانون-الدولي-1082007771.html

السعودية تؤكد لأمريكا ضرورة رفع الحصار عن غزة تماشيا مع القانون الدولي

السعودية تؤكد لأمريكا ضرورة رفع الحصار عن غزة تماشيا مع القانون الدولي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني ‏من غزة،... 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T16:26+0000

2023-10-14T16:26+0000

2023-10-14T16:26+0000

طوفان الأقصى

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إسرائيل

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

حركة حماس

العالم

العالم العربي

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وشدد ابن فرحان خلال لقاء مع بلينكن عُقد في ديوان وزارة الخارجية السعودية في الرياض، على "مطالبة السعودية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشيا مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاء ودواء، والحاجة إلى بذل جهد جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وبيّن ابن فرحان أن "الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حل سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية".كما أوضح وزير الخارجية السعودي لنظيره الأمريكي في اللقاء، أن "الأولوية الحالية هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجة لدوامة العنف المستمرة"، وشدد على "ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة"، بحسب قوله.وأكدت المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، على بذلها المزيد من الجهود لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه، وذلك بالتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية.جاء ذلك خلال جلسة اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، في العاصمة السعودية الرياض، ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.كما شدد الاجتماع على "استمرار المملكة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم"، وتناول الاجتماع أيضا مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، ورؤساء فلسطين ومصر والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.يشار إلى أن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أكد الاثنين الماضي، أن "إسرائيل لا ترى أي سبب لحذف مسألة تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية من جدول الأعمال".وأضاف أردان أن بلاده "لا تزال ملتزمة بتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، متابعا: "نعتقد أن هناك دولا معتدلة في منطقتنا تريد تطبيع العلاقات والعيش في سلام، والمملكة العربية السعودية هي بالتأكيد واحدة منها".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231007/السعودية-نتابع-الأوضاع-غير-المسبوقة-ونذكر-بتحذيراتنا-المتكررة-بشأن-استمرار-الاحتلال-الإسرائيلي-1081750105.html

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