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https://sputnikarabic.ae/20231007/السعودية-نتابع-الأوضاع-غير-المسبوقة-ونذكر-بتحذيراتنا-المتكررة-بشأن-استمرار-الاحتلال-الإسرائيلي-1081750105.html
السعودية: نتابع الأوضاع غير المسبوقة ونذكر بتحذيراتنا المتكررة بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي
السعودية: نتابع الأوضاع غير المسبوقة ونذكر بتحذيراتنا المتكررة بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي
قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، إنها "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين ‏عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T11:19+0000
2023-10-07T11:19+0000
السعودية
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أخبار فلسطين اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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وتدعو في بيان رسمي لها "للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيانها إلى "تذكير المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".كما "جددت دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان شدد، الشهر الماضي، على أهمية القضية الفلسطينية في المفاوضات الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل، وتابع: "نأمل أن يقود ذلك لتسهيل حياة الفلسطينيين وأن تجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.وقال البيان إن "حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات"، مؤكدا إعلان التعبئة في صفوف قواته واستدعاء جنود الاحتياط".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلام-مقتل-نحو-22-إسرائيليا-وإصابة-أكثر-من-500-منذ-بدء-هجوم-حماس-1081747475.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي

السعودية: نتابع الأوضاع غير المسبوقة ونذكر بتحذيراتنا المتكررة بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي

11:19 GMT 07.10.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
علم السعودية
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، إنها "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين ‏عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في ‏عدد من الجبهات هناك"‏‎.‎
وتدعو في بيان رسمي لها "للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".
وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيانها إلى "تذكير المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".
كما "جددت دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".
يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان شدد، الشهر الماضي، على أهمية القضية الفلسطينية في المفاوضات الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل، وتابع: "نأمل أن يقود ذلك لتسهيل حياة الفلسطينيين وأن تجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
وقال البيان إن "حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات"، مؤكدا إعلان التعبئة في صفوف قواته واستدعاء جنود الاحتياط".
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وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.
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