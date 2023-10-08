https://sputnikarabic.ae/20231008/إسرائيل-تقول-إنها-لا-تزال-ملتزمة-بالتطبيع-مع-السعودية-1081804100.html

إسرائيل تقول إنها لا تزال ملتزمة بالتطبيع مع السعودية

إسرائيل تقول إنها لا تزال ملتزمة بالتطبيع مع السعودية

قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، إن "إسرائيل لا ترى أي سبب لحذف مسألة تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية من جدول الأعمال". 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T19:05+0000

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وأضاف أردان، أن بلاده "لا تزال ملتزمة بتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، متابعا: "نعتقد أن هناك دولا معتدلة في منطقتنا تريد تطبيع العلاقات والعيش في سلام. والمملكة العربية السعودية هي بالتأكيد واحدة منها".وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، عدم وجود دليل على وقوف إيران وراء الهجوم الذي شنته كتائب "القسام" التابعة لحركة "حماس" على إسرائيل، رغم وجود علاقات قديمة بين "حماس" وطهران.وقال بلينكن، في مقابلة تلفزيوينة، إن "الهجوم على إسرائيل أمس هو الأسوأ منذ عام 1973"، مؤكدا أن "عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية ربما يكون من دوافع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/السعودية-تدعو-لوقف-التصعيد-في-غزة-وتؤكد-رفضها-استهداف-المدنيين-1081802718.html

https://sputnikarabic.ae/20231007/السعودية-نتابع-الأوضاع-غير-المسبوقة-ونذكر-بتحذيراتنا-المتكررة-بشأن-استمرار-الاحتلال-الإسرائيلي-1081750105.html

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