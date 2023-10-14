https://sputnikarabic.ae/20231014/المغرب-إطلاق-وكالة-متخصصة-و12-مليار-دولار-لإعادة-الإعمار-بعد-الزلزال-المدمر-1081997182.html
المغرب... إطلاق وكالة متخصصة و12 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر
المغرب... إطلاق وكالة متخصصة و12 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر
أعلن وزير التجهيز والماء في المغرب، نزار بركة، أن بلاده أطلقت وكالة "تنمية الأطلس الكبير"، وهي المسؤولة عن تنفيذ برامج إعادة الإعمار والتنمية في مناطق... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T10:48+0000
2023-10-14T10:48+0000
2023-10-14T10:48+0000
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وأكد بركة خلال ندوة خاصة عقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، يوم الخميس الماضي، أن "هدف الوكالة أيضا هو توفير الشفافية بالنسبة لجميع الأموال، التي سيتم تعبئتها للقيام بهذا البرنامج لتنمية هذه المناطق".وأشار وزير التجهيز والماء المغربي، إلى أن "المغرب قدم برنامجا متكاملا ومتعدد القطاعات لإعادة الإعمار، بميزانية قدرها 12 مليار دولار على، مدى السنوات الخمس المقبلة".كما شدد بركة أن "الحكومة المغربية تركز بصورة أكبر على المواطنين وكيفية الحصول على حياة أفضل، وكيف يمكن تطوير شركات جديدة ومنحها الفرصة لتطوير أنشطة اقتصادية جديدة مثل السياحة البيئية والزراعة والصناعات التحويلية".وأوضح الوزير المغربي، في الندوة، أن "هدف الحكومة الآن ليس فقط إعادة الإعمار، وإنما إعادة البناء بشكل أفضل عبر تطوير كل هذه المناطق، والحفاظ على الإرث الثقافي لها، والعمل على وضع برامج تنموية في المناطق المتضررة من الزلزال".وتعرض المغرب لزلزال مدمر، أوائل الشهر الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ"الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار
المغرب... إطلاق وكالة متخصصة و12 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر
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أعلن وزير التجهيز والماء في المغرب، نزار بركة، أن بلاده أطلقت وكالة "تنمية الأطلس الكبير"، وهي المسؤولة عن تنفيذ برامج إعادة الإعمار والتنمية في مناطق الزلزال، الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
وأكد بركة خلال ندوة خاصة عقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، يوم الخميس الماضي، أن "هدف الوكالة أيضا هو توفير الشفافية بالنسبة لجميع الأموال، التي سيتم تعبئتها للقيام بهذا البرنامج لتنمية هذه المناطق".
وأشار وزير التجهيز والماء المغربي
، إلى أن "المغرب قدم برنامجا متكاملا ومتعدد القطاعات لإعادة الإعمار، بميزانية قدرها 12 مليار دولار على، مدى السنوات الخمس المقبلة".
كما شدد بركة أن "الحكومة المغربية تركز بصورة أكبر على المواطنين وكيفية الحصول على حياة أفضل، وكيف يمكن تطوير شركات جديدة ومنحها الفرصة لتطوير أنشطة اقتصادية جديدة مثل السياحة البيئية والزراعة والصناعات التحويلية".
وأوضح الوزير المغربي، في الندوة، أن "هدف الحكومة الآن ليس فقط إعادة الإعمار، وإنما إعادة البناء بشكل أفضل عبر تطوير كل هذه المناطق، والحفاظ على الإرث الثقافي لها، والعمل على وضع برامج تنموية في المناطق المتضررة من الزلزال".
وتعرض المغرب لزلزال مدمر
، أوائل الشهر الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ"الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.