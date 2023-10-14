https://sputnikarabic.ae/20231014/اليونيسيف-423-ألف-شخص-ينزحون-من-منازلهم-في-غزة--1082003522.html

اليونيسيف: نزوح 423 ألف شخص من منازلهم في غزة

اليونيسيف: نزوح 423 ألف شخص من منازلهم في غزة

أفادت تقرير لمنظمة الـ"يونيسف"، بأن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، منذ يوم السبت الماضي. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

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وجاء في التقرير: "فر أكثر من 423 ألف شخص من منازلهم، بينما بدأت مئات الآلاف من الأطفال وعائلاتهم بالفرار من شمال غرة".وأضاف البيان: "نكرر دعوة الأمين العام للأم المتحدة إلى إلغاء أمر مغادرة أكثر من مليون مدني فلسطيني شمال غزة".وفي وقت سابق، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان: "تدعو الأمم المتحدة (موظفو الأمم المتحدة) في فلسطين، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء إعلانها الذي يقضي بضرورة الانتقال الفوري، لوكالات الأمم المتحدة والفلسطينيين، إلى جنوب قطاع غزة دون أي ضمان لسلامتهم أو ضمان عودتهم".يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".

https://sputnikarabic.ae/20231014/شابة-فلسطينية-لـسبوتنيك-في-أي-لحظة-قد-يسقط-صاروخ-على-منزلك-وأنت-بداخله-1081998960.html

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