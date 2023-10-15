https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-عسكرية-لـحزب-الله-في-لبنان-1082036563.html
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية ضد البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في لبنان. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T15:03+0000
2023-10-15T15:03+0000
2023-10-15T15:03+0000
اسرائيل
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
لبنان
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي يضربون حاليا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة".وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجموا خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231015/حزب-الله-اللبناني-يعلن-قصف-5-مواقع-إسرائيلية-حدودية-جديدة-1082036123.html
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سبوتنيك عربي
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اسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, لبنان
اسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية ضد البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في لبنان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي يضربون حاليا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان".
وأفاد البيان بوجود قتال على طول الحدود مع لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة".
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجموا خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة
عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".