https://sputnikarabic.ae/20231015/حزب-الله-اللبناني-يعلن-قصف-5-مواقع-إسرائيلية-حدودية-جديدة-1082036123.html
"حزب الله" اللبناني يعلن قصف 5 مواقع إسرائيلية حدودية جديدة
"حزب الله" اللبناني يعلن قصف 5 مواقع إسرائيلية حدودية جديدة
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، عن "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة". 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T14:54+0000
2023-10-15T14:54+0000
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وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجموا خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان، وقال إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مناطق حدودية لبنانية، وأصاب القصف مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "القطاع الغربي اللبناني شهد تبادلا جديدا لإطلاق الصواريخ بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، وذلك في ظل غارات مكثفة من الطيران الإسرائيلي على القطاع الغربي بأكمله".وفي وقت سابق، قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، يوم الجمعة الماضية، وذلك في أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.جاء القصف الإسرائيلي مستهدفا تجمعا للصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231015/أمين-عام-حزب-البعث-يبدي-استعداد-قوى-المقاومة-اللبنانية-لمواجهة-إسرائيل-1082025247.html
https://sputnikarabic.ae/20231015/إسرائيل-تقصف-مدرسة-لذوي-الاحتياجات-الخاصة-جنوبي-لبنان-1082034377.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" اللبناني يعلن قصف 5 مواقع إسرائيلية حدودية جديدة
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أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، عن "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة".
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجموا خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان، وقال إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مناطق حدودية لبنانية، وأصاب القصف مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة
.
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "القطاع الغربي اللبناني شهد تبادلا جديدا لإطلاق الصواريخ بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، وذلك في ظل غارات مكثفة من الطيران الإسرائيلي على القطاع الغربي بأكمله".
وفي وقت سابق، قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"
، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، يوم الجمعة الماضية، وذلك في أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.
جاء القصف الإسرائيلي مستهدفا تجمعا للصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
".
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.