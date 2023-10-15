https://sputnikarabic.ae/20231015/الخارجية-الأمريكية-تقول-إن-30-أمريكيا-قتلوا-في-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-و13-مفقودين-1082047303.html
الخارجية الأمريكية تقول إن 30 أمريكيا قتلوا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و13 مفقودين
الخارجية الأمريكية تقول إن 30 أمريكيا قتلوا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و13 مفقودين
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لعدد المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا منذ بدء تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأسبوع الماضي. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T23:24+0000
2023-10-15T23:24+0000
2023-10-15T23:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "في هذا الوقت، يمكننا أن نؤكد وفاة 30 مواطنًا أمريكيًا. ونعرب عن خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين".وتابع البيان، أن الحكومة الأمريكية "تعمل على مدار الساعة" لتحديد مكان وجود المواطنين المفقودين وتعمل مع الحكومة الإسرائيلية في كل جانب من جوانب أزمة الرهائن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ونشر الخبراء. وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية"، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الرئيس-الفلسطيني-أفعال-حماس-لا-تمثل-الشعب--عاجل-1082046675.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الخارجية الأمريكية تقول إن 30 أمريكيا قتلوا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و13 مفقودين
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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لعدد المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا منذ بدء تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "في هذا الوقت، يمكننا أن نؤكد وفاة 30 مواطنًا أمريكيًا
. ونعرب عن خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين".
وأضافت، "نحن أيضًا على علم بوجود 13 مواطنًا أمريكيًا في عداد المفقودين".
وتابع البيان، أن الحكومة الأمريكية "تعمل على مدار الساعة" لتحديد مكان وجود المواطنين المفقودين وتعمل مع الحكومة الإسرائيلية في كل جانب من جوانب أزمة الرهائن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ونشر الخبراء.
وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية"، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.
الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.
كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.
وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني
في إقامة دولته التي وعد بها.