https://sputnikarabic.ae/20231015/السيسي-يصدر-قرارات-عدة-متعلقة-بفلسطين-بعد-اجتماع-مجلس-الأمن-القومي-المصري-1082028126.html

السيسي يصدر قرارات عدة متعلقة بفلسطين بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري

السيسي يصدر قرارات عدة متعلقة بفلسطين بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارات عدة بشأن تطورات التصعيد العسكري ‏في قطاع غزة، وذلك بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبلاده.‏ 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T11:33+0000

2023-10-15T11:33+0000

2023-10-15T11:33+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وصدر عن الاجتماع 6 قرارات، هي "التأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وقرر اجتماع مجلس الأمن القومي المصري كذلك، اليوم الأحد، "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.وشدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، أن "أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف"، ووجّه رسالة إلى الشعب المصري، بأنه "يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، أن "السلطات المصرية لم تتلق حتى الآن ‏التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها، ‏لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".‏وحذرت مصر، الجمعة الماضية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم، خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبا، وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية، بالامتناع عن الإقدام على تلك الخطوات التصعيدية، لما سيعقبها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وفي اليوم التالي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

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