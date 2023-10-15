https://sputnikarabic.ae/20231015/بمشاركة-الآلاف-تظاهرات-تضامنية-مع-الفلسطينيين-في-أمريكا-وأستراليا-وبريطانيا-1082024667.html

بمشاركة الآلاف... تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في أمريكا وأستراليا وبريطانيا

بمشاركة الآلاف... تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في أمريكا وأستراليا وبريطانيا

شهدت العديد من مدن العالم تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص دعما للفلسطينيين وأبرزها، التي انطلقت في مدن أسترالية وأمريكية وبريطانية، أمس السبت واليوم الأحد. 15.10.2023, سبوتنيك عربي

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وتتزامن التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني مع استمرار الغارات الجوية، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها عقب تنفيذ حركة حماس الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ففي العاصمة البريطانية لندن ومدن بريطانية أخرى، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، بينما قامت الشرطة البريطانية بإجراءات مشددة لمتابعة التظاهرات، حسبما ذكرت "فرانس 24"، اليوم الأحد.وتجمع المتظاهرون في مناطق عدة أبرزها كان بالقرب من البرلمان ومقر الحكومة البريطانية، إضافة إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وكانت الشعارات التي يرفعها المتظاهرون تشمل "الحرية لفلسطين" و"العقوبات لإسرائيل" و"أوقفوا المجزرة".ورغم تحذير الشرطة من خروج التظاهرات، إلا أن آلاف الأشخاص خرجوا في تظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين، في عدة مدن أسترالية كان أبرزها تظاهرات سيدني، ورفع المشاركون أعلام فلسطين ورددوا هتافات "الحرية، حرروا فلسطين".وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، ورددوا هتافات "حرروا فلسطين"، كما حملوا لافتات مكتوب عليها "أوقفوا الاحتلال" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".أما في نيويورك، التي تمثل أكبر معقل لليهود خارج إسرائيل، فقد شهدت تظاهرات داعمة للفلسطينيين ورفعت شعار "اليهود يقولون: أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، للإعراب عن استيائهم من الهجوم الإسرائيلي على غزة، وأكد المتظاهرون أنهم رغم اعترافهم بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إلا أنهم يرفضون ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.وفي الـ7 من أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"،حسب قولها، وفي اليوم التالي أعلنت إسرائيل الحرب وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" استهدف خلالها قطاع غزة بغارات جوية عنيفة أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

https://sputnikarabic.ae/20231013/إسرائيل-تطالب-الأمم-المتحدة-بترحيل-مليون-و100-ألف-فلسطيني-من-شمال-غزة-إلى-جنوبها-خلال-24-ساعة-1081960875.html

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