https://sputnikarabic.ae/20231015/بوتين-أفكار-روسيا-والصين-بشأن-أوراسيا-الكبرى-تتطابق-تماما--عاجل-1082018179.html
بوتين: أفكار روسيا والصين بشأن "أوراسيا الكبرى" تتطابق تماما -عاجل
بوتين: أفكار روسيا والصين بشأن "أوراسيا الكبرى" تتطابق تماما -عاجل
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الكثيرين ينظرون إلى مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" على أنها محاولة للسيطرة على شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى رغبة في... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T01:20+0000
2023-10-15T01:20+0000
2023-10-15T01:21+0000
فلاديمير بوتين
الصين
شي جين بينغ
روسيا
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وأضاف بوتين في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني، "نحن نرى أن هناك من ينظر إليها (مبادرة حزام واحد، طريق واحد) على أنها محاولة من جانب جمهورية الصين الشعبية لسحق شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى فقط رغبة في التعاون".وأضاف بوتين، أن أفكار الاتحاد الروسي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و"أوراسيا الكبرى" تتطابق تماما مع الأفكار الصينية في إطار "حزام واحد، طريق واحد".كما أشار إلى أن روسيا ترحب بهذه المبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأكد الرئيس الروسي، "نحن نعمل معًا، ونحن مستعدون وسنواصل العمل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, الصين, شي جين بينغ, روسيا
فلاديمير بوتين, الصين, شي جين بينغ, روسيا
بوتين: أفكار روسيا والصين بشأن "أوراسيا الكبرى" تتطابق تماما -عاجل
01:20 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 01:21 GMT 15.10.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الكثيرين ينظرون إلى مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" على أنها محاولة للسيطرة على شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى رغبة في التعاون.
وأضاف بوتين في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني، "نحن نرى أن هناك من ينظر إليها (مبادرة حزام واحد، طريق واحد) على أنها محاولة من جانب جمهورية الصين الشعبية لسحق شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى فقط رغبة في التعاون".
وأضاف بوتين، أن أفكار الاتحاد الروسي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و"أوراسيا الكبرى" تتطابق تماما مع الأفكار الصينية في إطار "حزام واحد، طريق واحد".
كما أشار إلى أن روسيا ترحب بهذه المبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأكد الرئيس الروسي، "نحن نعمل معًا، ونحن مستعدون وسنواصل العمل".