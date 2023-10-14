https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-مطار-حلب-ردا-على-إطلاق-صاروخ-من-سوريا--عاجل-1082016660.html
الجيش الإسرائيلي يعلن "تدمير" مطار حلب ردا على إطلاق صاروخ من سوريا -عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن "تدمير" مطار حلب ردا على إطلاق صاروخ من سوريا -عاجل
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ليل السبت/الأحد، "تدمير" مطار حلب الدولي مجددا ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه إسرائيل. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T21:33+0000
2023-10-14T21:33+0000
2023-10-14T21:33+0000
حلب
العالم
عدوان إسرائيلي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي يعلن تدمير مطار حلب مجددا، ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية الساعة الماضية".على جانب آخر، أفاد مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مدرج مطار حلب الدولي، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة به وخروجه من جديد عن الخدمة، وذلك بعد انتهاء عمليات إصلاحه مساء أمس من عدوان سابق".وأمس الأول الخميس، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية ما أدى إلى خروج مطار حلب عن الخدمة، قبالة السواحل السورية وكذلك مطار دمشق الدوليهذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول ، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتعامل-مع-عدوان-إسرائيلي-صاروخي-يستهدف-مطار-حلب-الدولي-1082016080.html
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حلب, العالم, عدوان إسرائيلي
حلب, العالم, عدوان إسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعلن "تدمير" مطار حلب ردا على إطلاق صاروخ من سوريا -عاجل
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أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ليل السبت/الأحد، "تدمير" مطار حلب الدولي مجددا ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه إسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي يعلن تدمير مطار حلب مجددا، ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية الساعة الماضية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، شن هجمات على مصدر إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.
على جانب آخر، أفاد مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مدرج مطار حلب الدولي، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة به وخروجه من جديد عن الخدمة، وذلك بعد انتهاء عمليات إصلاحه مساء أمس من عدوان سابق".
وأمس الأول الخميس، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية ما أدى إلى خروج مطار حلب عن الخدمة
، قبالة السواحل السورية وكذلك مطار دمشق الدولي
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول ، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.