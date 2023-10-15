https://sputnikarabic.ae/20231015/صحفي-أمريكي-أن-إسرائيل-تخطط-لقصف-غزة-بقنابل-جدام-قبل-الهجوم-البري-1082018870.html
صحفي أمريكي: إسرائيل تخطط لقصف غزة بقنابل "جدام" المدمرة قبل الهجوم البري
صحفي أمريكي: إسرائيل تخطط لقصف غزة بقنابل "جدام" المدمرة قبل الهجوم البري
أكد الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، اليوم الأحد، أن إسرائيل تخطط للهجوم على غزة باستخدام قنابل الهجوم المباشر المشترك (جدام)، مما سيؤدي إلى تدمير... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T04:02+0000
2023-10-15T04:02+0000
2023-10-15T04:14+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
العالم العربي
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ولفت هيرش إلى أن إسرائيل تخطط لبدء الهجوم اليوم الأحد أو غدا الاثنين، وفقا لمصادر لم يكشف عنها.وقال هيرش، "إن مخططي الحرب الإسرائيليين الحاليين مقتنعون، كما أخبرني مصدر مطلع، بأن النسخة المطورة من (جدام) ذات الرؤوس الحربية الأكبر ستخترق أعماق الأرض بما فيه الكفاية قبل أن تنفجر".وكشف هيرش، نقلا عن المصدر الذي لم سمه، أن التخطيط الحالي من المقرر أن يتم التصريح به، في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين، اعتمادا على فعالية إخلاء النازحين القسري من شمال إلى جنوب غزة.ونوه بأن الغزو البري الإسرائيلي سيأتي بعد القصف بقنابل (جدام).لمعرفة تفاصيل أكثر عن قنابل جدام المرعبة اقرأ (ما هي قذائف جدام؟)
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي
صحفي أمريكي: إسرائيل تخطط لقصف غزة بقنابل "جدام" المدمرة قبل الهجوم البري
04:02 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 04:14 GMT 15.10.2023) تابعنا عبر
أكد الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، اليوم الأحد، أن إسرائيل تخطط للهجوم على غزة باستخدام قنابل الهجوم المباشر المشترك (جدام)، مما سيؤدي إلى تدمير المدينة بالكامل.
ولفت هيرش إلى أن إسرائيل تخطط لبدء الهجوم اليوم الأحد أو غدا الاثنين، وفقا لمصادر لم يكشف عنها.
وقال هيرش، "إن مخططي الحرب الإسرائيليين الحاليين مقتنعون، كما أخبرني مصدر مطلع، بأن النسخة المطورة من (جدام) ذات الرؤوس الحربية الأكبر ستخترق أعماق الأرض بما فيه الكفاية قبل أن تنفجر
".
وأضاف أن العمق المتوقع لاختراق قنابل (جدام) للأرض تصل من ثلاثين إلى خمسين مترا. مشيرا إلى أنه مع الانفجار والموجة الصوتية الناتجة ستقتل القنابل الجميع في نطاق نصف ميل.
وكشف هيرش، نقلا عن المصدر الذي لم سمه، أن التخطيط الحالي من المقرر أن يتم التصريح به، في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين، اعتمادا على فعالية إخلاء النازحين القسري من شمال إلى جنوب غزة.
ونوه بأن الغزو البري الإسرائيلي سيأتي بعد القصف بقنابل (جدام).
لمعرفة تفاصيل أكثر عن قنابل جدام المرعبة اقرأ (ما هي قذائف جدام؟)