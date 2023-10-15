https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-يكشف-نية-دول-في-الناتو-لتقسيم-أوكرانيا-1082032441.html
ضابط أمريكي يكشف نية دول في "الناتو" لتقسيم أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف نية دول في "الناتو" لتقسيم أوكرانيا
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن بولندا والمجر ورومانيا، يمكن أن تقسم أراضي أوكرانيا فيما بينها، الأمر الذي سيؤدي إلى الانهيار الكامل... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T12:46+0000
2023-10-15T12:46+0000
2023-10-15T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
بولندا
المجر
رومانيا
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وقال ريتر: "النقطة المهمة ليست أن روسيا يمكن أن تستولي على خاركوف وأوديسا فحسب، بل يقولون الآن إن بولندا، قد تحاول تقسيم غربي أوكرانيا، وهناك يمكن للمجر أن تعلن حقوقها في ترانسكارباثيا (مقاطعة أوكرانية فيها جالية مجرية كبيرة)، كما أن لرومانيا مصالح أيضًا. سوف تتمزق أوكرانيا إلى أجزاء".وأشار ريتر إلى أن مثل هذا السيناريو سيكون بمثابة انتحار لكييف. ونتيجة لذلك، سيؤدي ذلك إلى موت أوكرانيا وإنهاء وجودها كدولة.ولفت ريتر أيضًا إلى أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى، وأن روسيا لديها حاليا ما يكفي من القوات لهزيمة الجيش الأوكراني على طول خط المواجهة.وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-اللواء-الميكانيكي-66-الأوكراني--عاجل-1082026781.html
بولندا
المجر
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا, المجر, رومانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا, المجر, رومانيا
ضابط أمريكي يكشف نية دول في "الناتو" لتقسيم أوكرانيا
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أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن بولندا والمجر ورومانيا، يمكن أن تقسم أراضي أوكرانيا فيما بينها، الأمر الذي سيؤدي إلى الانهيار الكامل للدولة.
وقال ريتر: "النقطة المهمة ليست أن روسيا يمكن أن تستولي على خاركوف وأوديسا فحسب، بل يقولون الآن إن بولندا، قد تحاول تقسيم غربي أوكرانيا، وهناك يمكن للمجر أن تعلن حقوقها في ترانسكارباثيا (مقاطعة أوكرانية فيها جالية مجرية كبيرة)، كما أن لرومانيا مصالح أيضًا. سوف تتمزق أوكرانيا إلى أجزاء".
وأشار ريتر إلى أن مثل هذا السيناريو سيكون بمثابة انتحار لكييف. ونتيجة لذلك، سيؤدي ذلك إلى موت أوكرانيا وإنهاء وجودها كدولة.
ولفت ريتر أيضًا إلى أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى، وأن روسيا لديها حاليا ما يكفي من القوات لهزيمة الجيش الأوكراني على طول خط المواجهة.
وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.