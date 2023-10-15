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https://sputnikarabic.ae/20231015/نائب-بالبرلمان-المصري-لـسبوتنيك-غزة-تتعرض-لتآمر-غربي-أمريكي--1082043884.html
نائب بالبرلمان المصري لـ"سبوتنيك": غزة تتعرض لتآمر غربي أمريكي
نائب بالبرلمان المصري لـ"سبوتنيك": غزة تتعرض لتآمر غربي أمريكي
صرح عاطف المغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع" المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، بأن "الشعب المصري والشعوب العربية تدعم الشعب الفلسطيني في حربه ضد... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T19:00+0000
2023-10-15T19:00+0000
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وكان حزب التجمع قد نظم مؤتمرًا في يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، وعلق المغاوري قائلا: "مؤتمرنا تزامن مع العملية البطولية التي نفذتها المقاومة ضد الاحتلال".في سياق متصل، قدم السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، "التحية لأرواح شهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، من الفلسطينيين"، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر دعم فلسطين، والذي نظمه حزب التجمع اليساري المصري.وأوضح السفير "أننا في حضرة الشهيد الحي جمال عبد الناصر والشهيد ياسر عرفات يجب أن ننحني تحية وإجلالًا لروح شهداء فلسطين".وأعلنت مصر اليوم الأحد أنها تكثف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية عن مصادر تأكيدها أن مصر تعمل أيضا على الإفراج عن الأسرى المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم أن غياب حل للقضية الفلسطينية أدى إلى تفاقم الغضب، وحذر من أن التأخير في إيجاد حل سيؤدي إلى المزيد من الضحايا.وأشار السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن مصر تتوقع أن يتجاوز رد الفعل الإسرائيلي الحالي حد الدفاع عن النفس، وأعرب عن خوفه من أن يتحول ذلك إلى عقاب جماعي.وأضاف أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر تبذل جهودًا لوقف التصعيد، مشيرًا إلى أن نحو 2500 فلسطيني قتلوا خلال أعمال العنف الأخيرة في قطاع غزة. وصدر عن الرئيس المصري في وقت سابق اليوم عدة قرارات بشأن التصعيد العسكري في قطاع غزة بعد اجتماعه مع مجلس الأمن القومي وتضمنت القرارات التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن التهاون في حمايته، والتشديد على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، مع رفض سياسة التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.ويستمر رد الجيش الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى" الواسعة النطاق التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية، باتجاه العمق الإسرائيلي في "غلاف غزة"، والتي أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231015/تلفزيون-حكومي-مصر-تكثف-جهودها-من-أجل-التهدئة-في-غزة-وإطلاق-سراح-الأسرى-المدنيين-من-الجانبين-1082038474.html
https://sputnikarabic.ae/20231015/تونس-ترسل-طائرة-عسكرية-محملة-بـ-12-طنا-من-المستلزمات-الطبية-والإنسانية-إلى-غزة-1082037893.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نائب بالبرلمان المصري لـ"سبوتنيك": غزة تتعرض لتآمر غربي أمريكي

19:00 GMT 15.10.2023
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUBعاطف المغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع
عاطف المغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
صرح عاطف المغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع" المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، بأن "الشعب المصري والشعوب العربية تدعم الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال".
وكان حزب التجمع قد نظم مؤتمرًا في يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، وعلق المغاوري قائلا: "مؤتمرنا تزامن مع العملية البطولية التي نفذتها المقاومة ضد الاحتلال".
وأضاف قائلا: "اليوم نقيم مؤتمرا سياسيا لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المذبحة التي تهدف لاقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره في ظل التآمر الغربي الأمريكي تجاه الشعب الفلسطيني، وتخاذل كثير من مواقف كثير من الدول تجاه القضية، وننظم هذا اليوم لنرسل رسالة لكل الشعب الفلسطيني بأن الشعوب العربية معكم أيا كانت مواقف الأنظمة العربية، وستنتصر فلسطين رغم أنف كل من يناصر الاحتلال".
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدث الرسمية باسم حزب التجمع

أمينة النقاش، المتحدث الرسمية باسم حزب التجمع - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدث الرسمية باسم حزب التجمع

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

1/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدث الرسمية باسم حزب التجمع

2/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع

3/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع

4/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع

5/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

6/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

7/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

8/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

9/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

10/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

11/11
© Sputnik . HAITHAM MAHGOUB

السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة

في سياق متصل، قدم السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، "التحية لأرواح شهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، من الفلسطينيين"، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر دعم فلسطين، والذي نظمه حزب التجمع اليساري المصري.
وأوضح السفير "أننا في حضرة الشهيد الحي جمال عبد الناصر والشهيد ياسر عرفات يجب أن ننحني تحية وإجلالًا لروح شهداء فلسطين".
وأعلنت مصر اليوم الأحد أنها تكثف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية عن مصادر تأكيدها أن مصر تعمل أيضا على الإفراج عن الأسرى المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
إعلام حكومي: مصر تكثف جهودها من أجل التهدئة في غزة وإطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين
16:14 GMT
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم أن غياب حل للقضية الفلسطينية أدى إلى تفاقم الغضب، وحذر من أن التأخير في إيجاد حل سيؤدي إلى المزيد من الضحايا.
وأشار السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن مصر تتوقع أن يتجاوز رد الفعل الإسرائيلي الحالي حد الدفاع عن النفس، وأعرب عن خوفه من أن يتحول ذلك إلى عقاب جماعي.
وأضاف أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر تبذل جهودًا لوقف التصعيد، مشيرًا إلى أن نحو 2500 فلسطيني قتلوا خلال أعمال العنف الأخيرة في قطاع غزة.
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
تونس ترسل طائرة عسكرية محملة بـ 12 طنا من المستلزمات الطبية والإنسانية إلى غزة
16:02 GMT
وصدر عن الرئيس المصري في وقت سابق اليوم عدة قرارات بشأن التصعيد العسكري في قطاع غزة بعد اجتماعه مع مجلس الأمن القومي وتضمنت القرارات التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن التهاون في حمايته، والتشديد على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، مع رفض سياسة التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.
ويستمر رد الجيش الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى" الواسعة النطاق التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية، باتجاه العمق الإسرائيلي في "غلاف غزة"، والتي أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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