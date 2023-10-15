https://sputnikarabic.ae/20231015/نائب-بالبرلمان-المصري-لـسبوتنيك-غزة-تتعرض-لتآمر-غربي-أمريكي--1082043884.html

نائب بالبرلمان المصري لـ"سبوتنيك": غزة تتعرض لتآمر غربي أمريكي

نائب بالبرلمان المصري لـ"سبوتنيك": غزة تتعرض لتآمر غربي أمريكي

صرح عاطف المغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع" المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، بأن "الشعب المصري والشعوب العربية تدعم الشعب الفلسطيني في حربه ضد... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T19:00+0000

2023-10-15T19:00+0000

2023-10-15T19:00+0000

حصري

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار قطاع غزة

مصر

أخبار مصر الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082043333_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7a55f59500811bd1dd394fce79998b69.jpg

وكان حزب التجمع قد نظم مؤتمرًا في يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، وعلق المغاوري قائلا: "مؤتمرنا تزامن مع العملية البطولية التي نفذتها المقاومة ضد الاحتلال".في سياق متصل، قدم السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، "التحية لأرواح شهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، من الفلسطينيين"، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر دعم فلسطين، والذي نظمه حزب التجمع اليساري المصري.وأوضح السفير "أننا في حضرة الشهيد الحي جمال عبد الناصر والشهيد ياسر عرفات يجب أن ننحني تحية وإجلالًا لروح شهداء فلسطين".وأعلنت مصر اليوم الأحد أنها تكثف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية عن مصادر تأكيدها أن مصر تعمل أيضا على الإفراج عن الأسرى المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم أن غياب حل للقضية الفلسطينية أدى إلى تفاقم الغضب، وحذر من أن التأخير في إيجاد حل سيؤدي إلى المزيد من الضحايا.وأشار السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن مصر تتوقع أن يتجاوز رد الفعل الإسرائيلي الحالي حد الدفاع عن النفس، وأعرب عن خوفه من أن يتحول ذلك إلى عقاب جماعي.وأضاف أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر تبذل جهودًا لوقف التصعيد، مشيرًا إلى أن نحو 2500 فلسطيني قتلوا خلال أعمال العنف الأخيرة في قطاع غزة. وصدر عن الرئيس المصري في وقت سابق اليوم عدة قرارات بشأن التصعيد العسكري في قطاع غزة بعد اجتماعه مع مجلس الأمن القومي وتضمنت القرارات التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن التهاون في حمايته، والتشديد على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، مع رفض سياسة التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.ويستمر رد الجيش الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى" الواسعة النطاق التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية، باتجاه العمق الإسرائيلي في "غلاف غزة"، والتي أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

https://sputnikarabic.ae/20231015/تلفزيون-حكومي-مصر-تكثف-جهودها-من-أجل-التهدئة-في-غزة-وإطلاق-سراح-الأسرى-المدنيين-من-الجانبين-1082038474.html

https://sputnikarabic.ae/20231015/تونس-ترسل-طائرة-عسكرية-محملة-بـ-12-طنا-من-المستلزمات-الطبية-والإنسانية-إلى-غزة-1082037893.html

أخبار قطاع غزة

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم