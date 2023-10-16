https://sputnikarabic.ae/20231016/أردوغان-إرسال-حاملة-طائرات-أمريكية-إلى-المنطقة-قد-يوسع-رقعة-الصراع-1082079515.html
أردوغان: إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة قد يوسع رقعة الصراع
أردوغان: إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة قد يوسع رقعة الصراع
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T20:54+0000
2023-10-16T20:54+0000
2023-10-16T20:54+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال أردوغان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نشرته الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين: "أعمال مثل قدوم حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة وندين هذه التصرفات".وأكد أردوغان ضرورة وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع وقت ممكن.وأشار إلى أن "إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين بأسرع وقت ممكن يشكل أهمية للسلام الإقليمي والعالمي"، مشددا على ضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر بين إسرائيل وفلسطين.وذكر الرئيس التركي أن "الخطوات الإيجابية المتبادلة التي يمكن اتخاذها بشأن المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى إحلال السلام الدائم بين الطرفين"، مشيرا إلى أن تركيا تبذل جهودا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وتواصل إسرائيل شن غارات على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من الشهر نفسه، طالت المباني السكنية والبنية التحتية فيما قطعت الكهرباء والماء وأغلقت المعابر أمام الفلسطينيين في غزة، بينما تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 2800 قتيل إضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.وتصطف شاحنات المساعدات في مطار العريش المصري بانتظار فتح معبر رفح لإدخالها.
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العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إيران
العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إيران
أردوغان: إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة قد يوسع رقعة الصراع
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة.
طهران - سبوتنيك
. وقال أردوغان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نشرته الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين: "أعمال مثل قدوم حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة وندين هذه التصرفات".
وأكد أردوغان ضرورة وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين
بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن "إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين بأسرع وقت ممكن يشكل أهمية للسلام الإقليمي والعالمي"، مشددا على ضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر بين إسرائيل وفلسطين.
وذكر الرئيس التركي
أن "الخطوات الإيجابية المتبادلة التي يمكن اتخاذها بشأن المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى إحلال السلام الدائم بين الطرفين"، مشيرا إلى أن تركيا تبذل جهودا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتواصل إسرائيل شن غارات على قطاع غزة
منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من الشهر نفسه، طالت المباني السكنية والبنية التحتية فيما قطعت الكهرباء والماء وأغلقت المعابر أمام الفلسطينيين في غزة، بينما تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 2800 قتيل إضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.
وتصطف شاحنات المساعدات في مطار العريش المصري بانتظار فتح معبر رفح لإدخالها.