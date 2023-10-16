عربي
https://sputnikarabic.ae/20231016/أردوغان-إرسال-حاملة-طائرات-أمريكية-إلى-المنطقة-قد-يوسع-رقعة-الصراع-1082079515.html
أردوغان: إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة قد يوسع رقعة الصراع
أردوغان: إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة قد يوسع رقعة الصراع
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T20:54+0000
2023-10-16T20:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/11/1081110897_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_3eb5756dbd1cc75a5409b37dbc0b32c0.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال أردوغان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نشرته الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين: "أعمال مثل قدوم حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة وندين هذه التصرفات".وأكد أردوغان ضرورة وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع وقت ممكن.وأشار إلى أن "إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين بأسرع وقت ممكن يشكل أهمية للسلام الإقليمي والعالمي"، مشددا على ضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر بين إسرائيل وفلسطين.وذكر الرئيس التركي أن "الخطوات الإيجابية المتبادلة التي يمكن اتخاذها بشأن المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى إحلال السلام الدائم بين الطرفين"، مشيرا إلى أن تركيا تبذل جهودا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وتواصل إسرائيل شن غارات على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من الشهر نفسه، طالت المباني السكنية والبنية التحتية فيما قطعت الكهرباء والماء وأغلقت المعابر أمام الفلسطينيين في غزة، بينما تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 2800 قتيل إضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.وتصطف شاحنات المساعدات في مطار العريش المصري بانتظار فتح معبر رفح لإدخالها.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الولايات-المتحدة-ترسل-حاملة-الطائرات-الثانية-للبحر-المتوسط-لدعم-إسرائيل-1082017852.html
https://sputnikarabic.ae/20231016/نازحون-فلسطينيون-في-جنوب-قطاع-غزة-يروون-لحظات-القصف-والموت-والفرار-وينتظرون-من-بقي-من-عائلاتهم-1082077098.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/11/1081110897_108:0:1799:1268_1920x0_80_0_0_3f04f51abad35526eea8d03fe9e6fcc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إيران
العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إيران

أردوغان: إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة قد يوسع رقعة الصراع

20:54 GMT 16.10.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEVالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEV
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة.
طهران - سبوتنيك. وقال أردوغان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نشرته الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين: "أعمال مثل قدوم حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة وندين هذه التصرفات".
حاملة الطائرات الأمريكية النووية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
الولايات المتحدة ترسل حاملة الطائرات الثانية للبحر المتوسط لدعم إسرائيل
أمس, 00:20 GMT
وأكد أردوغان ضرورة وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن "إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين بأسرع وقت ممكن يشكل أهمية للسلام الإقليمي والعالمي"، مشددا على ضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر بين إسرائيل وفلسطين.
وذكر الرئيس التركي أن "الخطوات الإيجابية المتبادلة التي يمكن اتخاذها بشأن المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى إحلال السلام الدائم بين الطرفين"، مشيرا إلى أن تركيا تبذل جهودا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
نازحون فلسطنينون في جنوب قطاع غزة يرون لحظات القصف والموت والفرار وينتظرون ما بقي من عائلاتهم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
نازحون فلسطينيون في جنوب قطاع غزة يروون لحظات القصف والموت والفرار وينتظرون من بقي من عائلاتهم
18:37 GMT
وتواصل إسرائيل شن غارات على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من الشهر نفسه، طالت المباني السكنية والبنية التحتية فيما قطعت الكهرباء والماء وأغلقت المعابر أمام الفلسطينيين في غزة، بينما تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 2800 قتيل إضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.
وتصطف شاحنات المساعدات في مطار العريش المصري بانتظار فتح معبر رفح لإدخالها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو07:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала