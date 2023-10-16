https://sputnikarabic.ae/20231016/الصحة-الفلسطينية-مقتل-أكثر-من-50-مدنيا-أغلبهم-نساء-وأطفال-وإصابة-العشرات-في-غزة-1082060506.html
الصحة الفلسطينية: مقتل أكثر من 50 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال وإصابة العشرات في غزة
الصحة الفلسطينية: مقتل أكثر من 50 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال وإصابة العشرات في غزة
تعرضت منازل في أماكن مختلفة بقطاع غزة لسلسلة غارات جوية نفذها طيران الاحتلال الحربي صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مواطنًا، أغلبهم من النساء... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T10:43+0000
2023-10-16T10:43+0000
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وذكرت وكالة "وفا" أن 30 فلسطينيا قتلوا نتيجة قصف منازل في مدينة خان يونس وحي الأمل، لقي 16 فلسطينيا مصرعهم، بينهم أطفال، جراء قصف منزل في مخيم النصيرات.وفي قصف آخر بمخيم جباليا، قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات، فيما تشير التقارير إلى أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا مفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرتها طائرات إسرائيل.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 2808 قتلى، و 10950 مصابا.وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا في غزة بلغ 2750 قتيل والمصابين 9700، في حين بلغ عدد قتلى الضفة الغربية 58 والمصابين 1250 منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "أي 24" التلفزيونية عن الجيش الإسرائيلي.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
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https://sputnikarabic.ae/20231016/-الجيش-الإسرائيلي-إذا-أخطأ-حزب-الله-واختبرنا-فإن-الرد-سيكون-مميتا--1082053525.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الصحة الفلسطينية: مقتل أكثر من 50 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال وإصابة العشرات في غزة
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تعرضت منازل في أماكن مختلفة بقطاع غزة لسلسلة غارات جوية نفذها طيران الاحتلال الحربي صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مواطنًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة العشرات.
وذكرت وكالة
"وفا" أن 30 فلسطينيا قتلوا نتيجة قصف منازل في مدينة خان يونس وحي الأمل، لقي 16 فلسطينيا مصرعهم، بينهم أطفال، جراء قصف منزل في مخيم النصيرات.
وفي قصف آخر بمخيم جباليا، قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات، فيما تشير التقارير إلى أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا مفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرتها طائرات إسرائيل.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 2808 قتلى، و 10950 مصابا.
وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا في غزة بلغ 2750 قتيل والمصابين 9700، في حين بلغ عدد قتلى الضفة الغربية 58 والمصابين 1250 منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.
في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا
كرهائن في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "أي 24" التلفزيونية عن الجيش الإسرائيلي.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.