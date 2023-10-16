https://sputnikarabic.ae/20231016/الولايات-المتحدة-لن-نسمح-لمجلس-الأمن-بلوم-إسرائيل-1082081121.html

الولايات المتحدة: لن نسمح لمجلس الأمن بلوم إسرائيل

الولايات المتحدة: لن نسمح لمجلس الأمن بلوم إسرائيل

قالت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، صباح اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تسمح لمجلس الأمن بلوم إسرائيل بدلا من حماس، وذلك رفض المجلس لمشروع القرار... 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T23:57+0000

2023-10-16T23:57+0000

2023-10-17T00:19+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقالت غرينفيلد في مجلس الأمن: "يجب أن نعمل سويا لمحاسبة حماس على أعمالها الإرهابية بحق إسرائيل"، مضيفة أن "حماس لا تقف لنصرة حق الفلسطينيين في تقرير المصير".وأضافت المندوبة الأمريكية إن "مشروع القرار الروسي لم يندد بحماس وهذا نفاق وموقف لا يمكن الدفاع عنه "، متهمة روسيا بـ"توفير الغطاء لمجموعة إرهابية تقوم بمعاملة المدنيين الأبرياء بوحشية" من خلال عدم إدانة حماس. ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الروسي الذي اقترح لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.وكان التصويت يوم الاثنين، حيث كان هناك 5 أصوات مؤيدة، و4 أصوات رافضة، وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.وفي أعقاب اقتراح مشروع قرار من قبل دول أخرى، قامت البعثة الروسية في الأمم المتحدة بتضمين تعديلات على مشروع قرارها لإدانة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار الإنساني في ظل الوضع الصعب للمدنيين هناك.وأمس الاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي وصلت إلى مستوى "الكارثة".

https://sputnikarabic.ae/20231016/مجلس-الأمن-يرفض-مشروع-القرار-الروسي-الذي-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-في-غزة-1082080961.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل