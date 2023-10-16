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مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
https://sputnikarabic.ae/20231016/مجلس-الأمن-يرفض-مشروع-القرار-الروسي-الذي-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-في-غزة-1082080961.html
مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الروسي الذي اقترح لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T23:44+0000
2023-10-16T23:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
اشتباكات غزة
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قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت: "نأسف لأن المجلس وجد نفسه مجددًا رهينة للأنانية، وللنوايا الأنانية للكتلة الغربية من البلدان".وكان التصويت يوم الاثنين، حيث كان هناك 5 أصوات مؤيدة، و4 أصوات رافضة، وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.وفي أعقاب اقتراح مشروع قرار من قبل دول أخرى، قامت البعثة الروسية في الأمم المتحدة بتضمين تعديلات على مشروع قرارها لإدانة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار الإنساني في ظل الوضع الصعب للمدنيين هناك.وأمس الاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي وصلت إلى مستوى "الكارثة".
https://sputnikarabic.ae/20231011/سفير-فلسطين-لدى-روسيا-المشهد-مأساوي-ومرعب-في-غزة-1081904334.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, اشتباكات غزة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, اشتباكات غزة

مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

23:44 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 23:51 GMT 16.10.2023)
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الروسي الذي اقترح لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت: "نأسف لأن المجلس وجد نفسه مجددًا رهينة للأنانية، وللنوايا الأنانية للكتلة الغربية من البلدان".
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وكان التصويت يوم الاثنين، حيث كان هناك 5 أصوات مؤيدة، و4 أصوات رافضة، وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.
وفي أعقاب اقتراح مشروع قرار من قبل دول أخرى، قامت البعثة الروسية في الأمم المتحدة بتضمين تعديلات على مشروع قرارها لإدانة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار الإنساني في ظل الوضع الصعب للمدنيين هناك.
وأمس الاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي وصلت إلى مستوى "الكارثة".
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