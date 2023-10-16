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https://sputnikarabic.ae/20231016/بلجيكا-لا-صلة-بين-هجوم-بروكسل-والتوتر-في-الشرق-الأوسط-1082080834.html
بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط
بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط
أكد المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي، أن شرطة بروكسل لا ترى صلة حتى الآن بين الهجوم الإرهابي على مشجعي كرة القدم السويديين والوضع في إسرائيل والشرق... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T23:30+0000
2023-10-16T23:30+0000
أخبار بلجيكا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
اشتباكات غزة
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بروكسل - سبوتنيك. وقال المتحدث على أثير قناة "إل إن 24": حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى صلة محتملة بين هذا العمل والوضع الفلسطيني الإسرائيلي".وأشار المتحدث إلى أن جنسية الضحايا "من الممكن أن تكون السبب وراء الهجوم"، كما أكد وفاة شخصين وإصابة آخر.وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع صحيفة "هيت لاتست نيوز"، فرّ القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.
https://sputnikarabic.ae/20231016/قتيلان-وعدة-جرحى-في-هجوم-بالرصاص-في-وسط-بروكسل-1082079941.html
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أخبار بلجيكا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة
أخبار بلجيكا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة

بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط

23:30 GMT 16.10.2023
© AFP 2023الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023
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أكد المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي، أن شرطة بروكسل لا ترى صلة حتى الآن بين الهجوم الإرهابي على مشجعي كرة القدم السويديين والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط.
بروكسل - سبوتنيك. وقال المتحدث على أثير قناة "إل إن 24": حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى صلة محتملة بين هذا العمل والوضع الفلسطيني الإسرائيلي".
الشرطة البلجيكية في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
قتيلان وعدة جرحى في هجوم بالرصاص في وسط بروكسل
21:37 GMT
وأشار المتحدث إلى أن جنسية الضحايا "من الممكن أن تكون السبب وراء الهجوم"، كما أكد وفاة شخصين وإصابة آخر.
وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع صحيفة "هيت لاتست نيوز"، فرّ القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.
وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.
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