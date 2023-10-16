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قتيلان وعدة جرحى في هجوم بالرصاص في وسط بروكسل
قتيلان وعدة جرحى في هجوم بالرصاص في وسط بروكسل
قتل شخصان من الجنسية السويدية في بروكسل، مساء أمس الاثنين، على يد مشتبه به لا يزال طليقًا، في هجوم وصفه رئيس الوزراء البلجيكي بأنه "إرهاب". 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T21:37+0000
2023-10-16T21:41+0000
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وعلى إثر الحادث، رفعت بلجيك مستوى التأهب الإرهابي إلى أربعة -الأعلى- في منطقة بروكسل، والمستوى الثالث على الصعيدين الوطني والإقليمي.وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن إطلاق النار استهدف مواطنين سويديين، ودعا أيضًا سكان بروكسل إلى التنبه وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون.وذكرت عدة وسائل إعلام بلجيكية أن الشخصين اللذين قتلا كانا يرتديان قمصان كرة القدم تابعة للمنتخب الوطني السويدي قبل مباراة بين السويد وبلجيكا.وجرى الهجوم في شمال العاصمة البلجيكية، وكانت الشرطة قد تلقت تنبيهًا بعد الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش)، حيث وصل رجل غير معروف يرتدي سترة برتقالية على دراجة نارية إلى مبنى في بروكسل وبدأ في إطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا يرتدون قمصان المنتخب الوطني السويدي لكرة القدم.وفي وقت لاحق أمس، نشر الجاني فيديو قال فيه إنه عضو في تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) وجاهزًا لـ"القتل والشهادة"، وفقًا لوسائل الإعلام البلجيكية.وقع الهجوم أثناء مباراة كرة القدم بين منتخبي السويد وبلجيكا في بروكسل، ولكن تم تعليقها بعد الشوط الأول بسبب الأحداث المأساوية.
https://sputnikarabic.ae/20231016/مقتل-طفل-فلسطيني-بـ-26-طعنة-على-يد-رجل-سبعيني-في-أمريكا-بسبب-أحداث-غزة-وإسرائيل-وبايدن-يعلق-1082048542.html
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بروكسل, السويد, العالم, أخبار العالم الآن
بروكسل, السويد, العالم, أخبار العالم الآن

قتيلان وعدة جرحى في هجوم بالرصاص في وسط بروكسل

21:37 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 21:41 GMT 16.10.2023)
© AFP 2023 / HATIM KAGHATالشرطة البلجيكية في بروكسل
الشرطة البلجيكية في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / HATIM KAGHAT
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قتل شخصان من الجنسية السويدية في بروكسل، مساء أمس الاثنين، على يد مشتبه به لا يزال طليقًا، في هجوم وصفه رئيس الوزراء البلجيكي بأنه "إرهاب".
وعلى إثر الحادث، رفعت بلجيك مستوى التأهب الإرهابي إلى أربعة -الأعلى- في منطقة بروكسل، والمستوى الثالث على الصعيدين الوطني والإقليمي.
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
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03:44 GMT
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن إطلاق النار استهدف مواطنين سويديين، ودعا أيضًا سكان بروكسل إلى التنبه وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون.
وذكرت عدة وسائل إعلام بلجيكية أن الشخصين اللذين قتلا كانا يرتديان قمصان كرة القدم تابعة للمنتخب الوطني السويدي قبل مباراة بين السويد وبلجيكا.
وجرى الهجوم في شمال العاصمة البلجيكية، وكانت الشرطة قد تلقت تنبيهًا بعد الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش)، حيث وصل رجل غير معروف يرتدي سترة برتقالية على دراجة نارية إلى مبنى في بروكسل وبدأ في إطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا يرتدون قمصان المنتخب الوطني السويدي لكرة القدم.
وفي وقت لاحق أمس، نشر الجاني فيديو قال فيه إنه عضو في تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) وجاهزًا لـ"القتل والشهادة"، وفقًا لوسائل الإعلام البلجيكية.
وقع الهجوم أثناء مباراة كرة القدم بين منتخبي السويد وبلجيكا في بروكسل، ولكن تم تعليقها بعد الشوط الأول بسبب الأحداث المأساوية.
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