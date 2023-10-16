https://sputnikarabic.ae/20231016/خارجية-فرنسا-تشيد-بجهود-مصر-لإدخال-المساعدات-إلى-غزة-1082063716.html
خارجية فرنسا تشيد بجهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة
خارجية فرنسا تشيد بجهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة
أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بالجهود التي تبذلها مصر وعدة دول أخرى لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T11:49+0000
2023-10-16T11:49+0000
2023-10-16T11:49+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق" عن الوزيرة الفرنسية تصريحاتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري، سامح شكري، أشارت فيه إلى أنها تواصلت مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مرتين بشأن هذه المسألة، ولم يتم الحصول على موافقة على مقترح سابق قدمه غوتيريش بشأن المساعدات.وأكدت كولونا أن فرنسا تطالب السلطات الإسرائيلية بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وضرورة توصيلها للمدنيين في قطاع غزة، خاصة في المناطق الجنوبية ومدينة غزة، وأشارت إلى أنه يجب التصرف بسرعة لتلبية هذه الاحتياجات قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد استضاف وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في لقاء حضره أيضا وزير الخارجية المصري، سامح شكري.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي، أن اللقاء أكد أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على صعيد الاقتصاد والتنمية والثقافة، وتم التنسيق والتشاور المكثف بشأن الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.يذكر أن منازل في أماكن مختلفة بقطاع غزة كانت قد تعرضت لسلسلة غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 فلسطينيا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة العشرات.وأوضحت وكالة "وفا" أن 30 فلسطينيا قتلوا نتيجة قصف منازل في مدينة خان يونس وحي الأمل، لقي 16 فلسطينيا مصرعهم، بينهم أطفال، جراء قصف منزل في مخيم النصيرات.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
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https://sputnikarabic.ae/20231016/برلماني-إيراني-دخول-إسرائيل-غزة-خط-أحمر-وخطأ-تنتظره-المقاومة-1082057344.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , طوفان الأقصى, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , طوفان الأقصى, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي
خارجية فرنسا تشيد بجهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة
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أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بالجهود التي تبذلها مصر وعدة دول أخرى لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة.
ونقلت صحيفة
"الشروق" عن الوزيرة الفرنسية تصريحاتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري، سامح شكري، أشارت فيه إلى أنها تواصلت مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مرتين بشأن هذه المسألة، ولم يتم الحصول على موافقة على مقترح سابق قدمه غوتيريش بشأن المساعدات.
وأكدت كولونا أن فرنسا تطالب السلطات الإسرائيلية بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وضرورة توصيلها للمدنيين في قطاع غزة، خاصة في المناطق الجنوبية ومدينة غزة، وأشارت إلى أنه يجب التصرف بسرعة لتلبية هذه الاحتياجات قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد استضاف وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في لقاء حضره أيضا وزير الخارجية المصري، سامح شكري.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي، أن اللقاء أكد أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على صعيد الاقتصاد والتنمية والثقافة، وتم التنسيق والتشاور المكثف بشأن الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن منازل في أماكن مختلفة بقطاع غزة كانت قد تعرضت لسلسلة غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 فلسطينيا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة العشرات.
وأوضحت وكالة
"وفا" أن 30 فلسطينيا قتلوا نتيجة قصف منازل في مدينة خان يونس وحي الأمل، لقي 16 فلسطينيا مصرعهم، بينهم أطفال، جراء قصف منزل في مخيم النصيرات.
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.