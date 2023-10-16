عربي
القوات الإسرائيلية تنفذ ضربات على أهداف لـ"حزب الله" في لبنان
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/روسيا-تعتبر-أن-أي-هجمات-ضد-قادتها-السياسيين-غير-مقبولة-وغير-مناسبة-1082080281.html
روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة
روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة
قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T22:48+0000
2023-10-16T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف يوم الاثنين في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة: "نعتبر الهجمات على القيادة السياسية الروسية غير مقبولة وغير مناسبة. قد نكون لدينا وجهات نظر مختلفة، ولكن من غير المقبول الانخراط في توصيفات بذيئة، مما يزيد من تحفيز "الروسوفوبيا" المزدهرة بالفعل في البلاد". وأشار أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة لم تدرك أبدًا جوهر أو أسباب النزاع الأوكراني.وقال أنطونوف: "لم يدركوا أن محاولة تحريض شعبين أخوين ضد بعضهما البعض على يد استراتيجيين سياسيين أمريكيين لن يؤدي إلى شيء جيد".وأضاف أنطونوف: "إن جميع الجهود التي قام بها الغرب المشترك لـ 'تحقيق الهزيمة الاستراتيجية على روسيا'، وأكثر من ذلك، الانتصار على الجندي الروسي على ساحة المعركة، محكومة بالفشل. إن هذا أمر معروف، وقد أكدته العديد من الحقائق التاريخية". وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الروسي-في-واشنطن-هناك-حل-سهل-وسريع-للصراع-في-أوكرانيا-1081918904.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة

22:48 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف يوم الاثنين في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة: "نعتبر الهجمات على القيادة السياسية الروسية غير مقبولة وغير مناسبة. قد نكون لدينا وجهات نظر مختلفة، ولكن من غير المقبول الانخراط في توصيفات بذيئة، مما يزيد من تحفيز "الروسوفوبيا" المزدهرة بالفعل في البلاد".
أناتولي أنتونوف، نائب وزير دفاع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الروسي في واشنطن: هناك حل سهل وسريع للصراع في أوكرانيا
12 أكتوبر, 01:59 GMT
وأشار أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة لم تدرك أبدًا جوهر أو أسباب النزاع الأوكراني.
وقال أنطونوف: "لم يدركوا أن محاولة تحريض شعبين أخوين ضد بعضهما البعض على يد استراتيجيين سياسيين أمريكيين لن يؤدي إلى شيء جيد".
وأضاف أنطونوف: "إن جميع الجهود التي قام بها الغرب المشترك لـ 'تحقيق الهزيمة الاستراتيجية على روسيا'، وأكثر من ذلك، الانتصار على الجندي الروسي على ساحة المعركة، محكومة بالفشل. إن هذا أمر معروف، وقد أكدته العديد من الحقائق التاريخية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو07:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала