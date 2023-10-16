https://sputnikarabic.ae/20231016/روسيا-تعتبر-أن-أي-هجمات-ضد-قادتها-السياسيين-غير-مقبولة-وغير-مناسبة-1082080281.html
روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة
روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة
قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T22:48+0000
2023-10-16T22:48+0000
2023-10-16T22:48+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف يوم الاثنين في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة: "نعتبر الهجمات على القيادة السياسية الروسية غير مقبولة وغير مناسبة. قد نكون لدينا وجهات نظر مختلفة، ولكن من غير المقبول الانخراط في توصيفات بذيئة، مما يزيد من تحفيز "الروسوفوبيا" المزدهرة بالفعل في البلاد". وأشار أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة لم تدرك أبدًا جوهر أو أسباب النزاع الأوكراني.وقال أنطونوف: "لم يدركوا أن محاولة تحريض شعبين أخوين ضد بعضهما البعض على يد استراتيجيين سياسيين أمريكيين لن يؤدي إلى شيء جيد".وأضاف أنطونوف: "إن جميع الجهود التي قام بها الغرب المشترك لـ 'تحقيق الهزيمة الاستراتيجية على روسيا'، وأكثر من ذلك، الانتصار على الجندي الروسي على ساحة المعركة، محكومة بالفشل. إن هذا أمر معروف، وقد أكدته العديد من الحقائق التاريخية". وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الروسي-في-واشنطن-هناك-حل-سهل-وسريع-للصراع-في-أوكرانيا-1081918904.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة
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قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تعتبر أن أي هجمات ضد قادتها السياسيين غير مقبولة وغير مناسبة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف يوم الاثنين في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة: "نعتبر الهجمات على القيادة السياسية الروسية غير مقبولة وغير مناسبة. قد نكون لدينا وجهات نظر مختلفة، ولكن من غير المقبول الانخراط في توصيفات بذيئة، مما يزيد من تحفيز "الروسوفوبيا" المزدهرة بالفعل في البلاد".
وأشار أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة لم تدرك أبدًا جوهر أو أسباب النزاع الأوكراني.
وقال أنطونوف: "لم يدركوا أن محاولة تحريض شعبين أخوين ضد بعضهما البعض على يد استراتيجيين سياسيين أمريكيين لن يؤدي إلى شيء جيد".
وأضاف أنطونوف: "إن جميع الجهود التي قام بها الغرب المشترك لـ 'تحقيق الهزيمة الاستراتيجية على روسيا'، وأكثر من ذلك، الانتصار على الجندي الروسي على ساحة المعركة، محكومة بالفشل. إن هذا أمر معروف، وقد أكدته العديد من الحقائق التاريخية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.