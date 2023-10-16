https://sputnikarabic.ae/20231016/سماع-دوي-انفجارات-بمحيط-العاصمة-دمشق-1082074966.html
سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية
سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T18:02+0000
2023-10-16T18:02+0000
2023-10-16T18:10+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأكد المراسل أن الأصوات التي سمعت بمحيط العاصمة دمشق ناجمة عن اشتباه الجيش السوري بطائرات مسيرة تم التعامل معها في الجهة الغربية من العاصمة عبر المضادات الأرضية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية
18:02 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 18:10 GMT 16.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة.
وأكد المراسل أن الأصوات التي سمعت بمحيط العاصمة دمشق ناجمة عن اشتباه الجيش السوري بطائرات مسيرة تم التعامل معها في الجهة الغربية من العاصمة عبر المضادات الأرضية.