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https://sputnikarabic.ae/20231016/مقتل-طفل-فلسطيني-بـ-26-طعنة-على-يد-رجل-سبعيني-في-أمريكا-بسبب-أحداث-غزة-وإسرائيل-وبايدن-يعلق-1082048542.html
مقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة على يد رجل سبعيني في أمريكا بسبب أحداث غزة وإسرائيل.. وبايدن يعلق
مقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة على يد رجل سبعيني في أمريكا بسبب أحداث غزة وإسرائيل.. وبايدن يعلق
اتُهم رجل من ولاية إلينوي الأمريكية، يبلغ من العمر 71 عامًا، يوم الأحد، بارتكاب جريمة كراهية، بعدما قتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة وأصاب أمه بجروح خطيرة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T03:44+0000
2023-10-16T03:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
مقتل طفل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
هجمات إسرائيلية
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يبلغ الطفل من العمر 6 سنوات، بينما أمه في الـ 32، وعثر الضباط على المرأة والصبي في وقت متأخر من صباح السبت في منزل ببلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 40 ميلاً (65 كيلومترًا) جنوب غرب شيكاغو، حسبما ذكر مكتب عمدة مقاطعة ويل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.تم إعلان وفاة الصبي في المستشفى، وبحسب البيان، أصيبت المرأة بعدة طعنات ومن المتوقع أن تنجو. وأظهر تشريح جثة الطفل أنه تعرض للطعن عشرات المرات.وعلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن على الحادث المريع قائلا، "شعرت بالصدمة والاشمئزاز لسماع خبر القتل الوحشي لطفل في الـ6 من عمره ومحاولة قتل والدته بولاية إلينوي".وأضاف بايدن، عائلة الطفل الفلسطينية المسلمة قدمت إلى أمريكا بحثا عما نسعى إليه وهو ملجأ للعيش والتعلم والعبادة بأمان.. يجب علينا كأمريكيين أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية.
https://sputnikarabic.ae/20231016/بايدن-القضاء-على-حماس-مطلب-ضروري-وسنؤمن-لإسرائيل-كل-ما-يلزم-1082047459.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, مقتل طفل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, هجمات إسرائيلية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, مقتل طفل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, هجمات إسرائيلية

مقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة على يد رجل سبعيني في أمريكا بسبب أحداث غزة وإسرائيل.. وبايدن يعلق

03:44 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 03:56 GMT 16.10.2023)
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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اتُهم رجل من ولاية إلينوي الأمريكية، يبلغ من العمر 71 عامًا، يوم الأحد، بارتكاب جريمة كراهية، بعدما قتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة وأصاب أمه بجروح خطيرة.
وتقول الشرطة الأمريكية، إن السبعيني الأمريكي استهدف الضحايا بسبب عقيدتهم الإسلامية وكرد فعل على الحرب بين إسرائيل وحماس.
يبلغ الطفل من العمر 6 سنوات، بينما أمه في الـ 32، وعثر الضباط على المرأة والصبي في وقت متأخر من صباح السبت في منزل ببلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 40 ميلاً (65 كيلومترًا) جنوب غرب شيكاغو، حسبما ذكر مكتب عمدة مقاطعة ويل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.
تم إعلان وفاة الصبي في المستشفى، وبحسب البيان، أصيبت المرأة بعدة طعنات ومن المتوقع أن تنجو. وأظهر تشريح جثة الطفل أنه تعرض للطعن عشرات المرات.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
بايدن: القضاء على حماس مطلب ضروري وسنؤمن لإسرائيل كل ما يلزم
00:00 GMT
وعلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن على الحادث المريع قائلا، "شعرت بالصدمة والاشمئزاز لسماع خبر القتل الوحشي لطفل في الـ6 من عمره ومحاولة قتل والدته بولاية إلينوي".
وأضاف بايدن، عائلة الطفل الفلسطينية المسلمة قدمت إلى أمريكا بحثا عما نسعى إليه وهو ملجأ للعيش والتعلم والعبادة بأمان.. يجب علينا كأمريكيين أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديوأمس, 13:50 GMT
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