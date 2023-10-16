https://sputnikarabic.ae/20231016/بايدن-القضاء-على-حماس-مطلب-ضروري-وسنؤمن-لإسرائيل-كل-ما-يلزم-1082047459.html

بايدن: القضاء على حماس مطلب ضروري وسنؤمن لإسرائيل كل ما يلزم

بايدن: القضاء على حماس مطلب ضروري وسنؤمن لإسرائيل كل ما يلزم

وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليل الأحد/الاثنين، إسرائيل بأن الولايات المتحدة ستؤمن لها كل ما يلزم على خلفية تصعيد النزاع مع فلسطين. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T00:00+0000

2023-10-16T00:00+0000

2023-10-16T00:00+0000

العالم

جو بايدن

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/09/1077956128_0:114:1897:1181_1920x0_80_0_0_797db12131a3f38981bff628fecee189.jpg

وقال بايدن في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إنه لا يعتبر مشاركة القوات الأمريكية في الصراع في الشرق الأوسط ضرورية، والجيش الإسرائيلي من أفضل الجيوش في العالم.ولفت إلى أن التهديد الإرهابي تزايد في الولايات المتحدة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.ونوه الرئيس الأمريكي بأنه واثق من أن إسرائيل ستتصرف وفقا لقوانين الحرب، وأن الأبرياء بغزة سيحصلون على الدواء والغذاء.وحذر بايدن إسرائيل من يعتقد أنه سيكون من الخطأ أن تقوم إسرائيل باحتلال قطاع غزة مرة أخرى. مشددا في الوقت ذاته، أن دخول إسرائيل إلى غزة والقضاء على متطرفي حماس هو مطلب ضروري.وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية"، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.

https://sputnikarabic.ae/20231015/الرئيس-الفلسطيني-أفعال-حماس-لا-تمثل-الشعب--عاجل-1082046675.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, جو بايدن, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس