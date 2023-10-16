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https://sputnikarabic.ae/20231016/بايدن-القضاء-على-حماس-مطلب-ضروري-وسنؤمن-لإسرائيل-كل-ما-يلزم-1082047459.html
بايدن: القضاء على حماس مطلب ضروري وسنؤمن لإسرائيل كل ما يلزم
بايدن: القضاء على حماس مطلب ضروري وسنؤمن لإسرائيل كل ما يلزم
وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليل الأحد/الاثنين، إسرائيل بأن الولايات المتحدة ستؤمن لها كل ما يلزم على خلفية تصعيد النزاع مع فلسطين. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T00:00+0000
2023-10-16T00:00+0000
العالم
جو بايدن
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
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وقال بايدن في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إنه لا يعتبر مشاركة القوات الأمريكية في الصراع في الشرق الأوسط ضرورية، والجيش الإسرائيلي من أفضل الجيوش في العالم.ولفت إلى أن التهديد الإرهابي تزايد في الولايات المتحدة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.ونوه الرئيس الأمريكي بأنه واثق من أن إسرائيل ستتصرف وفقا لقوانين الحرب، وأن الأبرياء بغزة سيحصلون على الدواء والغذاء.وحذر بايدن إسرائيل من يعتقد أنه سيكون من الخطأ أن تقوم إسرائيل باحتلال قطاع غزة مرة أخرى. مشددا في الوقت ذاته، أن دخول إسرائيل إلى غزة والقضاء على متطرفي حماس هو مطلب ضروري.وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية"، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الرئيس-الفلسطيني-أفعال-حماس-لا-تمثل-الشعب--عاجل-1082046675.html
إسرائيل
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العالم, جو بايدن, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
العالم, جو بايدن, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

بايدن: القضاء على حماس مطلب ضروري وسنؤمن لإسرائيل كل ما يلزم

00:00 GMT 16.10.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليل الأحد/الاثنين، إسرائيل بأن الولايات المتحدة ستؤمن لها كل ما يلزم على خلفية تصعيد النزاع مع فلسطين.
وقال بايدن في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إنه لا يعتبر مشاركة القوات الأمريكية في الصراع في الشرق الأوسط ضرورية، والجيش الإسرائيلي من أفضل الجيوش في العالم.
ولفت إلى أن التهديد الإرهابي تزايد في الولايات المتحدة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

ووصف بايدن ما قامت به حماس يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بأنها أعمال همجية لا تقل خطورة عن المحرقة.

ونوه الرئيس الأمريكي بأنه واثق من أن إسرائيل ستتصرف وفقا لقوانين الحرب، وأن الأبرياء بغزة سيحصلون على الدواء والغذاء.
وحذر بايدن إسرائيل من يعتقد أنه سيكون من الخطأ أن تقوم إسرائيل باحتلال قطاع غزة مرة أخرى. مشددا في الوقت ذاته، أن دخول إسرائيل إلى غزة والقضاء على متطرفي حماس هو مطلب ضروري.
وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية"، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.
الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
الرئيس الفلسطيني: أفعال حماس لا تمثل الشعب وأدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى
أمس, 21:22 GMT
كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.
وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديوأمس, 13:50 GMT
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