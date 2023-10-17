https://sputnikarabic.ae/20231017/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-أشعر-بالفزع-إزاء-مقتل-مئات-المدنيين-الفلسطينيين-في-قصف-مستشفى-في-غزة-1082129915.html
الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالفزع إزاء مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في قصف مستشفى في غزة
الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالفزع إزاء مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في قصف مستشفى في غزة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن "فزعه" إزاء القصف الإسرئاليى على مستشفى في غزة أسفر عن مقتل المئات. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T23:31+0000
2023-10-17T23:31+0000
2023-10-17T23:31+0000
منظمة الأمم المتحدة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وقال غوتيريش على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "قلبي مع أسر ضحايا الحادث. يحظى المستشفيات والكوادر الطبية بحماية وفقًا للقانون الإنساني الدولي".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/نداء-من-الأزهر-الشريف-على-الأمة-الإسلامية-أن-تستثمر-قوتها-وأموالها-وتقف-بها-خلف-فلسطين--1082129058.html
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منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم
منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم
الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالفزع إزاء مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في قصف مستشفى في غزة
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن "فزعه" إزاء القصف الإسرئاليى على مستشفى في غزة أسفر عن مقتل المئات.
وقال غوتيريش على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "قلبي مع أسر ضحايا الحادث. يحظى المستشفيات والكوادر الطبية بحماية وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
وقصف الجيش الإسرائيلي
، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت
الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.