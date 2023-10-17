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https://sputnikarabic.ae/20231017/الاتحاد-الإفريقي-يتهم-إسرائيل-بارتكاب-جريمة-حرب-بعد-قصف-مستشفى-المعمداني-بقطاع-غزة--1082127529.html
الاتحاد الإفريقي يتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" بعد قصف مستشفى "المعمداني" بقطاع غزة
الاتحاد الإفريقي يتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" بعد قصف مستشفى "المعمداني" بقطاع غزة
اتهم رئيس الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، أمس الثلاثاء إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" بعد الضربة القاتلة التي استهدفت مستشفى في قطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T21:42+0000
2023-10-17T21:42+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال فكي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لا توجد كلمات تعبر تمامًا عن استنكارنا لقصف إسرائيل لمستشفى في غزة اليوم، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص" داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك.وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/الأردن-يلغي-القمة-الرباعية-بشأن-غزة-1082127225.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الاتحاد الإفريقي يتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" بعد قصف مستشفى "المعمداني" بقطاع غزة

21:42 GMT 17.10.2023
© AFP 2023قصف مستشفيات غزة
قصف مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023
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اتهم رئيس الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، أمس الثلاثاء إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" بعد الضربة القاتلة التي استهدفت مستشفى في قطاع غزة.
وقال فكي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لا توجد كلمات تعبر تمامًا عن استنكارنا لقصف إسرائيل لمستشفى في غزة اليوم، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص" داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
الأردن يلغي القمة الرباعية بمشارك بايدن بشأن غزة
21:28 GMT
وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
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